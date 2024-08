¿Por qué la FGR investiga traición a la patria tras la captura del hijo de El Chapo y El Mayo Zambada?

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posible traición a la patria tras la captura de Ismael “ El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los “Chapitos”, por las autoridades estadounidenses, así lo informó la fiscalía en un comunicado emitido este jueves.

El caso de los narcotraficantes está bajo la lupa de la FGR debido a que este podría transgredir el Artículo 123 del Código penal Federal, el cual señala que, cualquier persona que prive ilegalmente de su libertad a otra dentro del territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito, cometería traición a la patria.

La Fiscalía agregó que los motivos para iniciar la investigación partieron de las condiciones en que se realizó el vuelo ilegal de “El Mayo” Zambada y el “Chapito Jr” en una avioneta con matrícula clonada, que ocultó la información del vuelo en territorio mexicano, para después aterrizar en Santa Teresa, Nuevo México, donde los esperaban agentes del Buró de Investigaciones (FBI).

¿Qué significa traición a la patria?

El Artículo 123 del Código penal Federal señala que el mexicano que cometa traición a la patria podrá recibir una sentencia de cinco a cuarenta años de cárcel y una multa hasta de cincuenta mil pesos.

Para las leyes mexicanas, el delito de traición a la patria lo comete quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero” y quien “tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México”, de acuerdo con las fracciones I y II del mismo artículo.

“El Mayo” Zamba acusa a Joaquín Guzmán López de haberlo secuestrado

La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada dio a conocer una carta el pasado 10 de agosto, donde el narcotraficante aseguró que fue secuestrado y llevado a la fuerza a Estados Unidos para ser detenido.

En el documento compartido a El Sol de México por el abogado Frank Pérez, Zambada refirió que fue engañado por Joaquín Guzmán López, “El Chapito”, para asistir a una reunión donde estaría presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén García, quien fue asesinado el 25 de julio, el mismo día en que se llevaría a cabo la supuesta reunión.

Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán, es el principal involucrado en la detención de Zambada, según lo que detalló en su carta.

Los dos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron aprehendidos en un aeropuerto privado de El Paso, Texas, por autoridades estadounidenses. Zambada García aseguró que"El Chapito" lo engañó para llevarlo contra su voluntad a Estados Unidos.

La versión fue confirmada por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien también afirmó que Guzmán López se habría entregado voluntariamente a la justicia de Estados Unidos.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación, no fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos no fueron nuestros agentes en México, sino una operación entre los cárteles en la que uno entregó al otro”, dijo el embajador en una conferencia de prensa.

El Chapito Jr supuestamente habría entregado a “El Mayo” Zambada para conseguir un trato favorable por las acusaciones en su contra en el país vecino.

Sin embargo, su abogado Jeffrey Lichtman negó que el narcotraficante sinaloense tuviera un acuerdo previo con las autoridades estadounidenses.

“No tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Nunca ha habido un acuerdo de Joaquín Guzmán López con el gobierno. No hay ningún acuerdo. Punto. Eso es todo”, sostuvo frente a medios de comunicación tras la primera comparecencia.