Casos de Covid-19 comenzarán a bajar la próxima semana: AMLO

Nos encontramos en el pico más alto de contagios de Covid-19 en el país, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a partir de la siguiente semana, estos podrían comenzar a disminuir.

“A mediados de la semana próxima empieza un descenso en la situación de mayor afectación, pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes, pero si relajamos las medidas, puede fallar el pronóstico”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

En conferencia de prensa, el mandatario detalló que este descenso sería en las zonas más afectadas por la pandemia que hasta ahora ha dejado en México 42 mil 595 contagios y 4 mil 477 fallecidos, y para conseguirlo pidió no relajar la disciplina.

“No podemos confiarnos, tenemos que cuidarnos más”, sobre todo en la Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa, Baja California y Quintana Roo, zonas con más casos confirmados.

Por otra parte, criticó la información que se ha dado a conocer en medios nacionales e internacionales sobre el ocultamiento de cifras de personas fallecidas a causa del coronavirus.

Respecto a lo que se difunde en redes sociales sobre la pandemia, aseguró que la gente sabe lo que conviene y puso de ejemplo las diversas convocatorias a través de WhatsApp para acudir a la “fiesta de inmunidad de rebaño” este 23 de Mayo en la alcaldía Álvaro Obregón, misma que ayer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México calificó como fake news y confirmó el inicio de una investigación.

“Hasta ahora sabemos que es Fake News, noticia falsa, pero se está haciendo toda la investigación, ni siquiera está establecida una dirección, solamente es un mensaje de WhatsApp de voz, que está circulando pero ni siquiera hay una dirección”.

El Presidente manifestó que no se habrán de limitar derechos, además de que han resistido a las noticias falsas, al amarillismo que “brotó en esta temporada, no sólo por el coronavirus, sino que se quiso utilizar para debilitar el proceso de transformación que está en marcha, pero no ha tenido efecto”.

Expuso que siguen los reportajes que distorsionan la realidad, "sugieren que ocultamos los fallecimientos, ya que se sorprenden y van a panteones y hornos crematorios (...) no sólo medios naciones, sino ahora extranjeros, pero no tiene efecto, porque hemos actuado de manera responsable y hablamos con la verdad”.

Resaltó que al final, el ciudadano es quien funge como juez, "son los mexicanos los que están ejerciendo sus derechos y que son mujeres y hombres con criterio”.

Y destacó que la pandemia está próxima a su fin y "también la temporada de zopilotes".