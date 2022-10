Gobierno de la CDMX traslada a migrantes venezolanos a albergues

Personal de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) capitalina llevó a cabo 67 canalizaciones de venezolanos a albergues y 22 de ellas fueron efectuadas el pasado unes, informó la dependencia.

De esta manera, la administración local colabora con en la atención a los migrantes de Venezuela, quienes han acudido a las oficinas de la Comisión Mexicana para los Refugiados (Comar), a fin de solicitar refugio.

Asimismo, empleados de la Sibiso están presentes en la Central de Autobuses del Norte, donde hay concentración de llegada y tránsito de migrantes venezolanos para asistirlos.

Agregó que los migrantes que están en la Ciudad de México han tenido acercamientos con la Comar y organizaciones de la sociedad civil en busca de orientación para regularizar su situación migratoria.

La dependencia aclaró que los sudamericanos están en situación migratoria, por lo que algunas están de paso en la capital del país y solamente pernoctarán algunos días en los refugios.

CDMX apoyará a migrantes venezolanos varados en la Central del Norte: Sheinbaum

El Instituto Nacional de Migración (INM) es el responsable de la situación de los sudamericanos varados en la Central de Autobuses del Norte, pero el Gobierno de la Ciudad de México está en coordinación con sus funcionarios, a fin de darles toda la ayuda humanitaria, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Después de que la administración de Estados Unidos amplió las medidas restrictivas del Título 42, migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos, y demás, se hallan en la terminal de camiones en total incertidumbre y no saben si continuarán su viaje a la frontera norte.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria dijo que son 25 sudamericanos los que se hallan en el lugar y que en estos casos, su administración siempre da ayuda humanitaria, por tanto, ahora colabora con el INM para ver cuáles son sus necesidades.

Catedrática recomienda brindar seguridad a migrantes

Al respecto, Alma Guadarrama, catedrática de la Universidad La Salle, advirtió que la aplicación de esas medidas estadounidenses provocaron una crisis migratoria en la frontera como la que hubo con los haitianos, sin embargo, ahora la situación es con los venezolanos que se quedan varados en territorio mexicano, a la espera de ser asilados en los Estados Unidos, dijo en entrevista.

Sin embargo, la catedrática descartó que lleguen más originarios de Venezuela a la Ciudad de México, porque ellos están reunidos en dos puntos concretos, que son los límites con Guatemala y Estados Unidos.

También manifestó que la ayuda humanitaria proporcionada por el gobierno capitalino a los migrantes que están en la Central del Norte no es suficiente, y menciono que las más involucradas son las organizaciones civiles y la iglesia católica ya que apoyan con alimentos y refugios para que estén en condiciones dignas.

Ante esto, recomendó a las autoridades de la Ciudad de México tomar medidas, como las de 2019, cuando llegaron las primeras oleadas de caravanas migrantes. Por ejemplo, se instalaron espacios dignos para atenderlos, lo cual debía ser permanente porque la migración no se acabará con los venezolanos.

Migrantes venezolanos. Foto: Jaime Llera | La Prensa

“De tal manera que la Ciudad de México es un punto estratégico para poder transitar hacia el norte, en consecuencia, no solo el gobierno capitalino, sino los demás gobiernos de los estados, que son de tránsito obligado, deberían de considerar, como gobiernos estatales, mecanismos de apoyos permanentes, puesto que la migración solo cambia de nacionalidad, pero mantiene como tal un flujo constante derivado de la naturaleza misma de nuestra ubicación geográfica”, planteó la entrevistada.

Alma Guadarrama rechazó la posición asumida por algunas autoridades estatales y municipales, sobre considerar a la migración como un asunto federal, cuando tienen facultades y la posibilidad de atender las necesidades fundamentales de los migrantes, a fin de proporcionarles condiciones dignas de estancia en sus territorios, sin interferir con las funciones del INM

A su vez, la especialista en Derechos Humanos expresó que el gobierno federal debería otorgarles visas por razones humanitarias, o, si lo solicitan, darles asilo, pero eso no lo pueden pedir si las autoridades mexicanas no les informan de sus derechos y así no los ejercerán a plenitud.

Finalmente, recordó que hay una Ley de Asistencia Social con un apartado de atención a los migrantes, los niños, niñas y adolescentes en esa condición y por ser un ordenamiento concurrente, autoridades de todos los niveles están obligadas a atender sus necesidades.