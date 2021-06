CDMX nombra como "Huésped Distinguido" a Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido de la capital al Cardenal Pietro Paroli, Secretario de Estado de la Santa Sede.

Después de darle la bienvenida al Cardenal, la mandataria le comentó que llevan tres años de haber iniciado la transformación del país y de la Ciudad a través de una nueva forma de gobernar con humildad para servir al pueblo.

“Una propuesta de Gobierno que recobra la verdadera esencia de la función pública, la función de servicio de las mayorías sin privilegios, sin corrupción, con transparencia, un gobierno austero que usa los recursos públicos para dar bienestar al pueblo de manera directa sin intermediarios, gobernamos con un mandato en el que usted reconocerá los más altos valores éticos, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

La mandataria dijo que aunque somos un estado laico reconoce principios que son fundamentales y que en cierta forma nos unen y han sido adelantados por el Papa Francisco I como en el caso de la justicia social que de manera crítica hizo referencia a las políticas ortodoxas de libre mercado y la inmoral concentración de riqueza que provocaron.

“Él nos dice reducir la desigual, justicia como vamos más alto, empatía ante el dolor ajeno, historia como eje conductor e ir al pueblo, en la Ciudad de México estamos trabajado para hacer de esta una ciudad de innovación y de derechos, una ciudad en donde se estén garantizados los grandes derechos como la educación, salud, vivienda, cultura como base para recurrir la desigualdad y garantizar la seguridad de las personas en una propuesta que atiende las causas de la violencia”.

Foto Adrián Vázquez | El Sol de México

Por su parte, el Cardenal Pietro Paroli agradeció la distinción y comentó que la Ciudad de México es rica en historia, arte,ciencia y estudio, marcada siempre por el rostro sonriente y rico de iniciativas de los chilangos.

“Hoy más que nunca está ciudad consciente de su propia identidad histórica ha asumido un semblante cosmopolita, revelándose como un moderno crucero de razas y culturas se lenguas y expresiones religiosas signo de la globalización y de la movilidad humana pero también como laboratorio de diálogo y encuentro a nivel local e internacional”.

Por último, recordó a todos aquellos que siguen sufriendo ante la pandemia de Covid-19 y les pidieron que no se olvide de la fe verdadera.

