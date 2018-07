¿Qué debo hacer si tengo CDO en mi resultado Comipems?

Este viernes se publicaron los resultados del concurso de ingreso a bachillerato Comipems 2018 y si encontraste las siglas CDO te contamos el proceso a seguir.

Según las asignaciones que se realizaron, tu examen te ha dado derecho a elegir otra opción. Como tú, hay 43 mil 240 aspirantes con este resultado.

"Estos aspirantes no alcanzaron el puntaje suficiente para quedar en alguna de las opciones que eligieron, o bien, solicitaron opciones educativas de UNAM o IPN y no obtuvieron en la educación secundaria el promedio mínimo de 7 requerido por estas dos instituciones", explicó el titular de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo Badia.

¿Qué significa CDO?

En 1997, se estableció la categoría CDO (con derecho a otra opción) que permite a quienes no han sido asignados en alguna de las opciones solicitadas, elegir entre las opciones educativas que todavía cuentan con lugares después de la publicación de los resultados. Al mismo tiempo, se evita asignar aspirantes a opciones que no les interesan y no han solicitado.

¿Y ahora qué sigue?

En los casos en donde aparece en la Gaceta electrónica de resultados como CDO (con derecho a otra opción), tendrás a partir de este viernes y hasta el 2 de agosto, de acuerdo al puntaje obtenido, para optar por alguno de los lugares que aún quedan disponibles, incluyendo los sistemas abiertos que ofrecen algunas de las instituciones que integran la COMIPEMS.

Entonces, ¿a dónde tengo que ir?

Al ingresar tus datos, se despliega la información correspondiente, que incluye, además de tu fotografía y datos personales, el puntaje que obtuviste en el examen, el cuadro de las opciones que solicitó, la clave y descripción de la opción educativa a la que fue asignado y porque no se le asignó a una anterior, señalando en cada caso el puntaje mínimo y máximo que obtuvieron los aspirantes a cada opción.

Pero del lado derecho es donde deberás fijarte pues ahí se indican los lugares a los que pueden asistir para realizar su preinscripción en alguna de las opciones todavía disponibles.

Si aún te quedan dudas puedes dar clic en la parte superior derecha de la pantalla de consulta en -Servicio de orientación- donde te darán números de contacto para aclarar tus inquietudes.