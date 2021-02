Cenace realiza corte de luz aleatorio en regiones norte, occidente y oriente del país

Luego del apagón registrado en la zona norte del país, la Cenace confirmó que desde la tarde del lunes se realizan cortes de carga rotativos en el servicio eléctrico en las regiones norte, occidente y oriente del país.

“Ante el aumento de la demanda en el pico vespertino y nocturno, es decir, a partir de las 18:17 h de hoy, y para conservar el balance carga-generación se llevan a cabo cortes de carga rotativos”, informó la dependencia en su cuenta de Twitter.

Estas acciones operativas se prevén concluyan alrededor de las 23 horas, conforme la demanda permita.

No obstante, se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas. @CenaceMexico reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Sin embargo, afirmó que se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas, como hospitales, cárceles y suministro de agua.

Este corte al suministro eléctrico se da a unas horas del apagón registrado en la zona norte del país.

Usuarios de redes reportan apagones

Usuarios de redes sociales han reportado que en zonas de la Ciudad de México están sin luz desde hace varias horas. Misma situación se presenta en municipios del Valle de Toluca e incluso Puebla, Querétaro y Acapulco, Guerrero.

Me subí a la azotea de mi casa y en toda mi colonia no había luz pero a lo lejos se veían lugares que si tenían por cierto el cielo esta hermoso y hace mucho frio, Los Reyes La Paz Edo Méx, sorprendenos 2021.#SinLuz pic.twitter.com/7BzqLQZcWh — Jorge Estevez (@soyjorge_estvz) February 16, 2021 Amigos se fue la luz en Toluca, me siento como en una escena del apocalipsis pic.twitter.com/xy4iCpTJUT — Él joven unicornio ✨ (@YaelMontiel7) February 16, 2021 @JCarlos_Valerio en Ocoyucan, Puebla tampoco hay Luz, en la Zona de Lomas de Angelopolis si hay pic.twitter.com/MVLZ55fACs — Tania Santos (@TaniaSM88) February 16, 2021 #AlertaUrbana | Apagón en gran parte de la ciudad, en la zona sur entre Centro Sur y el municipio de Corregidora, además del Norponiente de la ciudad, como Avenida de La Luz, El Tintero y zonas aledañas. Hasta el momento la CFE no ha dado información al respecto pic.twitter.com/KYYpaUe4Vg — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) February 16, 2021

En el Estado de México, Protección Civil ha recibido reportes de fallas eléctricas en Toluca, Metepec, Almoloya de Juárez y San Mateo Atenco.

En el caso de la capital mexiquense, el apagón se registró en al menos 10 colonias y barrios.

Según los reportes vía redes sociales y de la autoridad municipal, hubo apagones masivos en la zona de los barrios tradicionales, La Mora, la zona de la Maquinita, Sector Popular, San Mateo Oxtotitlán, Colonia Morelos, San Lorenzo Tepaltitlán, Galaxias, Colonia Universidad y Electricistas.