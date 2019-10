Chiapas, con menos acceso a la supercarretera de la marginación

Hace más de 20 años del lanzamiento comercial de internet en México. Sin embargo, en algunos sitios de Chiapas poco o nada saben de él. La última Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) estima que en ese estado 20 por ciento de la población urbana no emplea la también llamada “red de redes”. Ocupa el lugar 12 en ese rubro. Sin embargo, en las zonas rurales la situación es más grave. Ahí sólo 13 por ciento de las personas gozan de ese servicio. Esto convierte a Chiapas en la entidad en la que hay menos acceso a la “supercarretera de la información” desde regiones de ese tipo.

De hecho, en su edición 2017 el estudio llevado a cabo por los institutos Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Federal de Telecomunicaciones (IFT) no proporcionó datos de conectividad a internet para cerca de 40 municipios del estado “porque no se cuenta con la información desagregada a nivel municipal por parte de los operadores o no se provee el servicio”.

Peor aún: en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo 42 por ciento de las comunidades con integrantes de pueblos originarios tienen cobertura garantizada de telefonía e internet móvil en al menos una tecnología de segunda, tercera o cuarta generación, según el Primer Diagnóstico de Cobertura Garantizada del Servicio Móvil en Pueblos Indígenas del IFT.

Esas situaciones tienen dos causas primarias. Una de ellas es el déficit en infraestructura. El especialista en sistemas computacionales egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Irvin Giovanni Calleja León, dice que debido a las omisiones de los prestadores de servicio e incluso hasta por condiciones geográficas, Chiapas es una de las entidades con más rezago en infraestructura de telecomunicaciones.

El otro motivo, la pobreza. La Endutih 2018 calcula que en pleno siglo XXI en los espacios rurales del estado 42 por ciento de los hogares carecen de computadora e internet, la primera y segunda cifra más altas del país, respectivamente.

En México, la “red de redes” está “bastante disponible”. Sin embargo, hasta el 20 por ciento de sus habitantes no tienen los recursos para contratar el servicio, proporción que aún está lejos de las que reportan otras naciones de América Latina, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Por esas y otras razones, la última Endutih establece que hasta el ejercicio anterior en la entidad 51 por ciento de los hogares no poseía ningún servicio de telecomunicaciones. Sólo 57 por ciento de los residentes de áreas urbanas usaban la “supercarretera de la información”, mientras que en el contexto rural sólo 26 por ciento de la gente replicaba esa acción, en ambos escenarios las proporciones más bajas del país.

Quienes menos disponen de servicios fijos y móviles de telecomunicaciones -en el caso de Chiapas los hogares de los deciles con los ingresos más bajos- también gastaban más en ellos, destaca.

Las consecuencias que el estado esté a la zaga en acceso a internet, especialmente en zonas rurales, son múltiples. Calleja León informa que ese es uno de los factores que impide la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación.

En la entidad únicamente 55 por ciento de las secundarias emplean la “red de redes”, mientras que en primarias es 39 por ciento. Chiapas es la entidad con el menor número de escuelas de nivel básico que ocupan la “supercarretera de la información” en México, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La innovación también resiente este fenómeno. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informa que hasta 2017 el estado no registraba solicitudes de invenciones de material digital, cuando "la creatividad digital supone una oportunidad para generar una industria que potencie la cultura, y para que aquellos que generen contenidos de capitalizarlos".

El impacto también llega al entretenimiento. El docente de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Campus Chiapas, Juan Carlos Lizama Zavaleta, afirma que en la entidad en algunos ambientes urbanos hasta 90 por ciento de la población recurre a las llamadas plataformas digitales, páginas web que tienen un servidor en el que almacenan material audiovisual, al que puede accederse de manera gratuita y/o previa suscripción.

La tecnología streaming es tendencia a la par que decae la audiencia de la televisión. No obstante, no en todo el estado hay internet y cuando existe es deficiente. Eso inhibe que YouTube, Netflix o Spotify permeen especialmente en regiones rurales, lamenta.

La economía también es afectada. Irvin Calleja asevera que ese déficit en acceso a ese servicio limita aún más a Chiapas en comercio electrónico y bancarización, además de que acrecienta la informalidad. La Asociación de Internet.mx informa que hace dos años Chiapas alcanzó el sitio 27 en el escalafón general por el número de compradores en la “red de redes”. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) califica a Chiapas, Oaxaca y Guerrero como las entidades en las que las personas menos gozan de servicios financieros. En tanto, el Inegi determina que en el estado 78 de cada 100 trabajadores están en la informalidad, circunstancia que termina acentuándose en espacios rurales.

Los problemas de conectividad a la “supercarretera de la información” también distancian más al gobierno y la ciudadanía. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determina que en el país 30 por ciento de sus habitantes omite solicitar servicios públicos en línea porque no cuenta con internet, conforme al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024.

Esta baja cobertura de la “red de redes”, opina Calleja León, impide que la Reforma en Telecomunicaciones del sexenio anterior -tendiente a promover el modelo de acceso universal a los servicios de esa clase- brinde los resultados esperados.

A pesar de tener tarifas de internet y telefonía más competitivas, la entidad continúa atrasado en cuanto a las TIC, admite.

Para que el estado supere su rezago en disponibilidad de ese servicio, el egresado de la Unach pide a los tres órdenes de gobierno invertir en infraestructura de conectividad. El internet que las personas usan en el teléfono celular y otros dispositivos móviles no tiene las mismas características que el suministrado en conexión de punto fijo. La velocidad no es la misma; además, en el peor de los escenarios ingresar es imposible.

Durante el sexenio anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal (SCT) anunció que por medio del programa “México Conectado" en Chiapas introdujo internet de banda ancha en al menos cuatro mil 11 lugares públicos como escuelas, hospitales, clínicas y centros comunitarios. El gobierno federal en turno anunció la creación de una empresa para llevar la “supercarretera de la información” a todo el país.

También hay que aplicar la regulación a los operadores. Irvin Calleja da a conocer que debido al monopolio que existió en la materia hasta hace unos años en México los proveedores de internet destinaban sólo ocho de cada 100 pesos a infraestructura, cuando en otro países esas mismas compañías invertían 40 de cada 100 pesos en ese tema.

Las empresas que no asignan capital a las TIC creen que ahorran, aunque en la práctica sólo verdad pierden competitividad. Por las tendencias actuales, invertir en este campo no puede considerarse como un gasto, aclara.

Calleja León lanza una propuesta más: que los tres órdenes de gobierno incorporen aún más las TIC en sus procesos administrativos, es decir, avanzar en la implementación del llamado “gobierno digital”.

La última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi concluye que sólo 23 por ciento de la gente interactuó con las autoridades públicas por medios electrónicos. Por su parte, el observatorio “México ¿cómo vamos?” estima que en Chiapas sólo siete por ciento de los negocios sostienen interacción electrónica con el gobierno. Chiapas otra vez está en la zaga.

Para Calleja León, al tener más acceso a la “red de redes” el estado tendrá resultados a corto y mediano plazo en el sector educativo, y aún más en las áreas rurales, pues el modelo de competencias predominante en ese ámbito toma como referencia la premisa de aprender a aprender.

Durante los últimos años, en la entidad 25.3 por ciento de la gente que navegó en internet o hizo desde la red que está a la mano en una escuela. Representó un descenso de 0.4 por ciento en comparación con el último antecedente, detalla.

Para el experto en sistemas computaciones, la actividad económica también estará acelerándose. Dicho servicio permite crear redes de mercado de productos y servicios locales; así como de tener un canal de comunicación directa con la clientela.

La Asociación de Internet.mx calcula que en los próximos años el comercio electrónico crecerá a tasas anuales de 25 por ciento. El problema es que en Chiapas, según “México ¿cómo vamos?”, sólo 11 por ciento de las empresas tienen acceso a internet. Chiapas es el estado con menos establecimientos comerciales usuarios de la “supercarretera de la información”.

Para el gerente de Marca de Google México, José Carlos Ramírez, el panorama es claro: “lo digital es para todo” y como tal las habilidades digitales pueden ayudar a la entidad a combatir la pobreza, porque “lo digital abre muchísimas puertas”.

"Con el internet cualquier persona de cualquier parte del país puede innovar más que una que habita en una gran ciudad", puntualiza el expresidente de VEX Robotics México, Francisco Wilson Robles.