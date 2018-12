"Confiamos en ti", dice ciclista que escoltó a AMLO

Un ciclista logró librar la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dirigía al Congreso de la Unión.

A través de un video difundido por Beatriz Gutiérrez, la esposa del tabasqueño, se observa a un joven vestido con una playera naranja, quien dio alcance al automóvil del Presidente en el trayecto hacia San Lázaro.

No te pierdas: Día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO

"En ti confiamos", le grita, mientras el Presidente lo saluda.

#DíaCero



Así fue como una ciclista platicó con #PresidenteDeMéxico @lopezobrador_ antes de llegar a San Lázaro

https://t.co/YOikaFAwoo pic.twitter.com/uKeA3MAc6E — El Sol de México (@elsolde_mexico) 1 de diciembre de 2018

En tanto, durante su primer discurso, López Obrador comentó el hecho ante los invitados en el palacio de San Lázaro.

"Ahora que venía para acá se me emparejó un joven en bicicleta y me dijo: ‘Tú no tienes derecho a fallarnos’; y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, “no tengo derecho a fallar”, detalló.

Política Ivanka Trump se sienta junto a la esposa de AMLO durante investidura

Finanzas AMLO, el presidente más poderoso en décadas: The Economist