CIDE ratifica nombramiento de secretarios; asamblea acusa imposición

Luego de que en Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ratificara en su puesto al secretario académico y a la secretaria de vinculación del instituto, la Asamblea Académica Permanente acusó una imposición por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Con estos nombramientos, tres personas ajenas a la comunidad van a tener potestad para dirigirla, ignorando así las demandas de que un miembro de la comunidad académica del CIDE fuera nombrado Secretario Académico, así como de la realización de un nuevo proceso de diálogo”, señaló la Asamblea.

La tarde de este martes José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, informó que el Consejo Directivo del Centro, en su primera sesión ordinaria, ratificó los nombramientos de Jordy Micheli, como secretario académico, y Mónica Santillán, como secretaria de vinculación.

Al respecto la Asamblea recordó que la ratificación de Micheli fue posible gracias a que el pasado 24 de enero, la Asamblea General de Asociados del CIDE, integrada por instituciones como la SEP, la Secretaría de Economía y de Energía, entre otros órganos del gobierno, aprobó la modificación del reglamento general del instituto.

“Este cambio se hizo para encubrir, de manera ex post, ilegalidades en torno al proceso de designación de la dirección general, y para ocupar el cargo de secretario académico. Además de la ilegalidad del proceso, estas reformas no se han protocolizado ni se han publicado oficialmente y por lo tanto, no pueden surtir efecto frente al Consejo Directivo”, señalaron los académicos.

Sin embargo, pese a lo anterior la Asamblea hizo énfasis en el hecho de que “este proceso se ha realizado a espaldas de la comunidad de estudiantes, trabajadores y profesores” por lo que denunciaron que para estos movimientos “nunca se presentó el perfil de la comunidad, ni se consultó al Consejo Académico o se argumentó la idoneidad del doctor Micheli”.

“Con este nuevo acto ilegal, está en duda la validez de la designación del Secretario Académico y el Director General”, denunciaron.