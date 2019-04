CIDH llama a AMLO que respete a la prensa

El relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a respetar el papel de la prensa y no enojarse cuando le hacen preguntas incómodas, como ha ocurrido en sus conferencias.

"Es muy positivo que el presidente haga conferencias de prensa y responda las preguntas de la prensa y reconozca su rol, no enojarse por una pregunta que no le gusta al funcionario. Me parece que los periodistas son las buenas preguntas que hacen más que su nombre", dijo tras participar en el seminario "Política y elecciones en tiempos de desinformación" organizado por la UNAM y el INE.

Lanza comentó que los funcionarios gubernamentales, entre ellos el presidente López Obrador, deben de garantizar la libertad de expresión, y más en un contexto de polarización.

"El presidente y sus ministros tienen una herramienta poderosa para bajar esa polarización, una crítica no hace un problema".

Añadió que desde la CIDH hacen un llamado al gobierno a garantizar la protección a los periodistas y dotar de recursos necesarios al Mecanismo para parar la ola de violencia contra éstos, ya que en los últimos años ha habido más de 20 asesinatos.

En marzo pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió en un informe que la relación entre los medios de comunicación y el presidente López Obrador se ha deteriorado debido a la impunidad en los seis asesinatos de periodistas durante su administración.

Además de los asesinatos, el reporte da cuenta de otros temas que han caracterizado la relación entre los medios y el gobierno: por un lado el tema de la publicidad oficial y los calificativos usados contra la prensa como "fifí", "fantoches", "conservadores", "sabelotodo", "hipócritas" o "doblecara".