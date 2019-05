Cierra Turissste en los estados

yutyuuu





Empleados inconformes en Chihuahua

Los empleados en Chihuahua se inconformaron, pero a través de oficios se informó el cese total de operaciones. La agencia estatal en Chihuahua se suma a 29 más en toda la República Mexicana que fueron cerradas de manera abrupta, dejando en el desamparo a los empleados con antigüedades considerables, al menos en Chihuahua uno de ellas tiene 30 años de servicio y una más se encuentra en periodo de gestación. Las 4 empleadas luchan por que se les liquide conforme a la ley.

Turissste era un órgano desconcentrado que estaba dedicado a la promoción turística, en operación solo dejaron las 4 agencias que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México. En Chihuahua se ubicada en la calle José María Morelos número 302 en la colonia Centro, donde se quedó pendiente una venta en proceso de un pasajero que iba a viajar a Europa y dio un anticipo. Nadie sabe qué pasará con esta situación. Hay que destacar que la agencia de Chihuahua no tuvo muchas metas durante este inicio de año debido a que la administración anterior se agotó los recursos por lo que no se pudieron establecer convenios con hoteles nacionales, pero seguían con la venta de boletos de avión y viajes internaciones.

Por medio de oficios, se ordenó el despido de su personal, como parte del proceso de liquidación de trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). La liquidación fue ordenada por el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, además giro instrucciones para asegurar el equipo tecnológico utilizado en las oficinas que cerraron desde el 15 de mayo, ultima nómina que percibirán.

En Chihuahua les dieron a conocer el oficio media hora antes de salir, ni oportunidad tuvieron de comunicarse a las oficinas centrales en México. Trataron de comunicarse a través de redes pero no obtuvieron respuesta y en el oficio se les mencionaba que acudieran con el delegado.

Una de las empleadas, tiene 19 semanas de gestación, a ella le dijeron que no podían hacer nada por ella.

El viernes se comunicaron con oficinas centrales y les ofrecen liquidación al 70 por ciento y no al 100 por ciento como corresponde por ley, por lo que decidieron no firmar, ya que buscan lo justo.

La Delegación Estatal del ISSSTE, a cargo de Jorge Esteban Sandoval, con quien se reunieron pero solo les dijo que no sabía nada del cierre, se convirtió enintermediaria entre las empleadas y el gobierno federal u oficinas centrales del ISSSTE. A las ex empleadas les dijeron que es imposible una reubicación.

A nivel nacional se giraron varios oficios, entre ellos uno dirigido a Javier Huerta Jurado, subdirector de Personal del Issste, en el que se le solicita que se dé por enterado de la situación anterior, para tomar las acciones necesarias. Un oficio más ordena el cierre de enlaces, desmontar y dar de baja los equipos utilizados en las agencias estatales, por lo que al buscar información acerca del descentralizado no existe el link.

Notificación, apenas un día antes en Durango

Solo tres empleadas trabajaban en dicho departamento, de las cuales la titular será rescindida del cargo y se liquidará conforme a la Ley, mientras que las otras dos trabajadoras serán reubicadas en diversas áreas de la delegación.

De acuerdo con información proporcionada por la propia dependencia, Turissste inició operaciones en Durango desde 1998, es decir, este año cumpliría 21 años de estar activo. Se dio a conocer también que el memorándum llegó de oficinas centrales un día antes de su cierre formal, por lo que un 14 de mayo fue cuando se les avisó a las empleadas que a partir del miércoles 15 de mayo ya no prestarían ese servicio.

La delegación del ISSSTE en el estado de Durango cuenta con 360 mil derechohabientes y de estos Turissste brindaba el servicio a 15 mil derechohabientes cada año, a través de la organización de viajes a distintas partes del país a fin de promover el turismo en México.

La única información que hasta el momento se les ha hecho llegar a la delegación es que se trata de un ajuste como parte del recorte realizado por el Gobierno federal, por lo que desconocen si habrá otro programa a operar, con estas características. Pese a ello aseguran que las oficinas en Durango están limpias, esto significa que no quedaron adeudos pendientes con ningún prestador de servicios.

Turissste, sin deudas, dicen en Hidalgo

En Hidalgo se tuvo que prescindir del servicio de dos trabajadores, informó José Antonio Copca García, delegado del ISSSTE. Asimismo, aseguró que no quedaron asuntos de deuda con proveedores o prestadores de servicios, por el contrario “todo quedó en orden”.

En entrevista durante el arranque de la Segunda Nacional de Vacunación, el funcionario precisó que si bien se ordenó el cierre de las agencias de viajes, los servicios que se prestaban seguirán vigentes.

“No desaparece, seguirá siendo un servicio que el ISSSTE proporcione a los trabajadores, principalmente jubilados y pensionados y lo que se va a hacer es una reestructuración: Turissste se integra al área de prestaciones como lo son actividades culturales, sociales, deportivas y ahora turísticas, serán manejadas por cada una de las delegaciones”, explicó.

José Antonio Copca comentó que la agencia Turissste contaba con dos trabajadores, de quienes tuvo que prescindir desde el pasado 15 de mayo. Respecto del presupuesto que manejaba Turissste en Hidalgo, el delegado dijo desconocer la cantidad, ya que son recursos que se otorgan a nivel central.

Sobre los servicios que prestaba Turissste – dijo - incluye recorridos a centros turísticos tanto estatales como nacionales; en promedio, cada años cerca de tres mil 500 personas realizaban viajes a través de dicha agencia.

Respecto de las vacunas, el delegado del ISSSTE hizo un llamado a la población para que lleve a sus hijos a vacunar y tome consciencia de que sí hay enfermedades que ponen en riesgo la salud de los niños, y tener secuelas muy severas, como es el caso de la polio.

Si ni se permite la vacunación, se va a permitir que los virus que causan las enfermedades puedan causar problemas como ya ocurre en Europa y Estados Unidos, lugares en los que los padres no permiten la vacunación y ya “hay gran epidemia”.

En lo que respecta a Hidalgo, destacó que se tiene una cobertura de vacunación de 99 por ciento de la población, y durante este semana, la meta del ISSSTE es aplicar más de cinco mil dosis, entre ellas, pentavalente, difteria, tétanos, rotavirus, triple viral, VPH, entre otras.

Finalmente, sobre el uno por ciento de la población que no es vacunado, precisó que se debe a que viven en comunidades muy alejadas, no obstante, posteriormente se hace una búsqueda intensiva y se acude a aplicar los biológicos.

Cierran oficinas en La Paz

Las oficinas de Turissste que había en La Paz, capital de Baja California Sur, cuatro empleados a quienes les rescindieron el contrato laboral, luego de que se hiciera oficial el cierre de la mencionada dependencia.

Información extraoficial refiere que la unidad delInstituto de Servicios y Seguridad Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE), no mantienen deudas con prestadores de servicios y a reserva de que estos datos sean corroborados más adelante con el informe que emita la institución, esto se debe básicamente a la baja demanda que de servicios que mantenía la representación.

Representantes sindicales que fueron cuestionados al respecto, indicaron lo anterior y señalaron que esta ofrecía paquetes o préstamos para la adquisición de boletos de transporte y ambas opciones nunca fueron atractivas para los trabajadores.

Entre los cuatro empleados que operaban la oficina se encuentra la jefa, Minerva Simeon, a quien se le rescindió el contrato en enero del presente año.

Cabe mencionar que a los tres restantes se les liquidará a través de la subdelegacion, ya que desde el pasado día 15 les hicieron entrega del oficio en el que se les avisó que ese día cobrarían su última quincena.

Cabe referir que el servicio estaba dedicado a la promoción turística entre trabajadores del Estado y sus familias, y su liquidación está encabezada por Jesús Pacheco Vázquez, subdirector de Contraloría del organismo, por indicaciones del director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez.

En Tlaxcala no funcionaba el Turissste

Desde hace varios años no funcionaba en Tlaxcala una oficina formal de Turissste, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como ocurrió en varios estados.

Por lo anterior, la oficina del gobierno no tiene adeudos con prestadores del ramo. Actualmente, el ISSSTE tiene registrados 29 mil trabajadores activos en el estado, así como 12 mil jubilados y 139 beneficiados con sus programas.

Celaya, sin respuesta

En Celaya sólo se supo de manera extraoficial que las oficinas de Turissste no abren desde el pasado 16 de mayo, y que son tres las empleadas de esa área, dos de las cuales son de confianza y una de base.

Se solicitó una entrevista con el secretario general del STissste (sindicato de trabajadores de confianza), José Guadalupe Sigifredo Ramírez, para saber a situación de las trabajadores, quien dijo que el día de pronto podría haber una respuesta.

Aguascalientes, sin marcha atrás

Con fecha del pasado 15 de mayo, la totalidad de los trabajadores de la agencia estatal de Turissste fueron separados de sus labores, sin opción a ser reubicados.

Los cinco empleados de la institución, quienes solicitaron se guarden sus identidades por temor a represalias, exigieron infructuosamente al delegado estatal de esta dependencia, Juan Fernando Palomino Topete, no se les diera de baja y se considerara una reubicación, pues la mayoría cuentan con entre 15 y 20 años de antigüedad en el cargo.

Ante la negativa, tomaron la determinación de realizar la entrega-recepción solicitada, sin firmar las cartas de finiquito puestas a su disposición por la dependencia.

De acuerdo al oficio DNPESC/USTT/35/S54/2019, emitido a nivel nacional, el Gobierno de la República tomó la determinación de desaparecer las agencias Turissste, mediante las cuales se financiaban viajes y vacaciones a los empleados de esta dependencia, como una de las prestaciones laborales a que tenían derecho.

En Jalisco solo tenía cuatro empleados

La oficina de Turissste Guadalajara desaparece como otras 29 agencias, sin embargo no representa ni un ahorro ni un “golpe” a la prestación de los trabajadores, apenas tenían cuatro personas laborando ahí y sus atractivos como agencia de viajes fueron decreciendo desde hace 20 años.

Sus instalaciones -donde hoy retiran el logotipo y sacan los muebles- se localizan en Palacio Federal, misma sede de la lo que fue la delegación del ISSSTE, en la avenida 16 de Septiembre y la calle de Juan Manuel. Era de las más antiguas a nivel nacional, con casi 30 años de servicio.

Pronto lo destinarán a otra área para el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que presta servicios administrativos.

A comparación de otros Estados, aquí no hubo manifestaciones ni resistencia, “fue muy tersa su desaparición”, reconoce un funcionario federal, que prefiere no ser identificado.

Cuatro personas laboraban ahí, una de base -que decide jubilarse e irse de la dependencia- y tres como empleados de confianza, que hoy esperan ser reinstalados en plazas operativas y de administración, a donde pertenecían inicialmente. No había un jefe o jefa o encargado o encargada del área.

“Hace 20 años era un gran atractivo, compraba uno ahí boletos de avión o de autobús e incluso pagaba el hotel; se iba a crédito y a uno se lo descontaban vía nómina. Pero sobre todo eran más baratos”, explica uno de los trabajadores más longevos de la dependencia.

Sin embargo, eso pasó a la historia, reconoce, era más atractivo obtener préstamos en efectivo y aprovechar las ofertas en las aerolíneas o por otras vías y poco a poco se fueron olvidando de Turissste.

Despidieron a 15 trabajadores en Coahuila

Con el anuncio de la desaparición de TURISSSTE, por parte del Gobierno Federal, este lunes 20 de mayo las oficinas de dicho organismo en Coahuila, localizadas en el edificio “La Joya” en la colonia República, amanecieron cerradas.

De manera extraoficial se confirmó que sin decir “agua va”, despidieron a 15 de los 19 trabajadores con que contaba, de los cuales los “corridos” eran personal de confianza y el resto, cuatro, son sindicalizados que serán reubicados en otras áreas.

Independiente de esta situación, desde el 15 de mayo dieron de baja, en todo el país, a los gerentes regionales del FOVISSSTE, institución encargada de créditos para la vivienda de los trabajadores del Estado, donde en Coahuila su titular era Mario Domínguez, desde hace más de seis años.

El propio Domínguez comentó que su despido les llegó de sorpresa, sin oficio de por medio, sin aparente liquidación por los servicios prestados y “sin dar las gracias, lo que nos obligará, en determinado momento a demandar al Gobierno Federal”.

Mencionó que el FOVISSSTE, en sus gerencias regionales, nunca manejó recursos, por lo cual no hay adeudos con ninguno de los proveedores o prestadores de servicios, porque esa relación se da desde las oficinas centrales en la Ciudad de México.

“Ni lo salarios de los trabajadores manejamos aquí, mucho menos compras e insumos porque nuestra labor era meramente operativa”, agregó.

Dio a conocer que en el sexenio pasado esta institución otorgó créditos para vivienda por 4 mil 500 millones de pesos, mientras en los primeros meses de la presente administración federal ya se otorgaron créditos por un monto total de 800 millones de pesos.

MÁS DE 100 DESPIDOS

Por otra parte, se corre el rumor, entre los mismos empleados, de que el próximo último de mayo serán despedidos los más de 90 trabajadores de confianza de la delegación del ISSSTE en Coahuila, ubicada en la calle de Victoria, en Saltillo.

Con ellos, serán más de cien los empleados de esta institución los que despedirá el nuevo Gobierno Federal, sin liquidaciones y sin las gracias.

Por esta situación, existe una gran incertidumbre entre las personas que están en este apartado (de confianza), porque no saben cómo le harán para sacar adelante a sus familias después de haber prestado sus servicios a esta dependencia.

En Querétaro, cerró oficinas desde el viernes

Desde el pasado viernes el sistema desconcentrado de agencias turísticas TURISSSTE en Querétaro cerró sus oficinas, al igual que en el resto del país, este programa estaba dedicado a la promoción turística a trabajadores y jubilados del ISSSTE.

La indicación que recibió el personal de vigilancia fue cerrar con candado y asegurar la oficina que se encontraba ubicada en la parte posterior del hospital Dr. Samuel Velázquez Ortiz.

En la oficina de Querétaro trabajaban tres encargados a quienes se les informó la decisión tomada por el Gobierno Federal.

Este programa contaba con 34 oficinas en todo el país y solo dejaron abiertas cuatro, en la Ciudad de México.

Personal del ISSSTE y encargados de esta oficina desconocen si serán reasignados a otras labores administrativas dentro del Instituto o serán despedidos.

TURISSSTE promovía viajes y recorridos turísticos a diversas partes del país, con rutas de viaje que partían, principalmente de la Ciudad de México hacia estados como Guanajuato, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

En Mexicali, despedidos tres empleados de confianza

En apego a una indicación nacional, las oficinas de Turissste en Mexicali dejaron de funcionar y en consecuencia fueron despedidos tres empleados.

La dependencia tenía como tarea la promoción turística entre los trabajadores afiliados.

La unidad local se sumó a las otras 29 oficinas que también dieron por concluido su servicio a lo largo de todo el país luego de que Jesús Pacheco Vásquez, subdirector de Contraloría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), les notificara el cierre definitivo.

La delegación estatal del ISSSTE informó a LA VOZ DE LA FRONTERA que la situación se deriva de las modificaciones que se hicieron al estatuto orgánico del Instituto, publicadas el 1 de febrero pasado en el Diario Oficial de la Federación.

“Con estas modificaciones Turissste y todo lo que significa traslado de enfermos aéreo y terrestre depende directamente de la dirección general del ISSSTE”, detalló la dependencia.

En Mexicali en dichas oficinas laboraban tres personas, una en jefatura y dos plazas operativas de confianza.

El cierre de los servicios de Turissste no causa afectación directa a los trabajadores basificados, expresó Benjamín Díaz Lorenzana, secretario general del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE.

“A nivel nacional la gran mayoría de los trabajadores son de confianza, las sindicalizadas fueron reubicadas”.

Agregó que los servicios que ofrecía el Turissste ya no eran tan demandados por los trabajadores, pues ya había opciones más económicas para viajar.

Ordenan liquidar en Puebla

Tres trabajadoras encargadas de coordinar las oficinas de TURISSSTE Puebla serán liquidadas entre el 50% y 70% luego de que el gobierno federal anunciara la desaparición de este sistema de agencia turística en todos los estados.

En entrevista, coincidieron que fue el pasado 15 de mayo que, mediante un comunicado, se les notificó del cierre de las oficinas y, durante el transcurso de la tarde, les fue bloqueado el sistema de cómputo al que normalmente tenían acceso para desempeñar sus funciones.

Liliana Rivera Molina, quien fungía como encargada de la agencia en Puebla, describió este hecho como despido injustificado al asegurar que la meta anual de 4 millones de pesos que debían cumplir se alcanzó durante los cinco años que estuvo al frente; incluso detalló que en el informe de resultados al corte de 2018 la oficina de Puebla registró un ingreso de 4 millones 308 mil 148 pesos.

"Aquí en Puebla, como en todas las oficinas foráneas de TURISSSTE, se nos notificó con un oficio de manera general que el 15 de mayo era nuestro último pago porque se cerraban todas las agencias de turismo, por tanto, los encargados de las agencias teníamos que entregar el equipo tecnológico, administrativo y contable la subdelegación administrativa".

El oficio de notificación, dijo, lo recibió en su correo quince minutos antes de las 18:00 horas, horario recurrente del cierre de oficina.

"Yo lo recibí y le avisé a mis compañeras. Nos indicaron que a las seis de la tarde teníamos que presentarnos con el delegado de administración para entregar todo lo de la agencia".

Rivera Molina aseguró que, al presentarse ante el subdelegado administrativo de la mencionada delegación, Mauricio Toledo Minuti, este aseguró no estar informado de la situación, acto que se repitió con el área de recursos humanos y el área jurídica.

"Directamente no nos han dicho nada. Hoy (ayer) hablé con el área jurídica y me comentó que posiblemente se nos podría liquidar entre el 50 o 70% pero aun no estaban notificados del porcentaje preciso... en estos días estaremos esperando la notificación y si no es una liquidación justa, tomaremos medidas legales para exigir un pago razonable".

Aseguran no tener adeudos

Las últimas actividades realizadas por el TURISSSTE Puebla, fue un viaje organizado en abril a un grupo 156 beneficiarios a la ciudad de Acapulco en un paquete de 4 días 3 noches, el cual era de los destinos más recurrentes en ventas.

A pregunta expresa sobre si la agencia registró algún tipo de adeudos con hoteleros o empresas prestadoras de servicios en los últimos años, Liliana Rivera aseguró tener saldo blanco.

"No tenemos nada pendiente. El último viaje realizado en abril ya se facturó".

En el último informe de resultados del periodo enero- abril 2019, la dependencia registró un acumulado de ingresos de 634 mil 190 pesos.

Esperan respuesta

Claudia Esmeralda Sánchez (auxiliar administrativo) y Alma Delia Sánchez Recoba (ventas), trabajadoras que también fueron removidas de sus actividades, aseguraron que de no recibir una respuesta pronta y un pago en relación a lo que dicta la ley, emprenderán una demanda contra la institución en la que laboraron durante 18 y 11 años, respectivamente.

"Vamos a demandar. Así no se hacen las cosas. No pueden dejar de un día a otro a las familias desamparadas", agregaron.

Desparece Turissste Xalapa y despiden a tres

Nivel local desde el pasado 15 de mayo las oficinas del Turissste fueron cerradas al público en general y a los 3 trabajadores que se tenían en esas oficinas se les comunicó que dejarían de prestar sus servicios.

El Turissste era un servicio que esa delegación prestaba a sus derechohabientes y al público en general para poder realizar viajes y donde ese instituto tenían convenio con algunos hoteles para descuentos en hospedajes y servicios de restaurantes o ingresos a algunos sitios turísticos.

Uno de los trabajadores de esa oficina refirió que con fecha 15 de mayo y mediante un oficio les fue notificado que eran dados de baja y que la quincena que pasó era la última que les iban a pagar.

Resaltó que sin lugar a dudas se trata de un despido injustificado y aunque a nivel local solo son 3 trabajadores de Turissste expresó que a nivel nacional son 100 trabajadores.