CNDH pide dar a conocer avances del GIEI en caso Ayotzinapa para continuar investigación

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió conocer los últimos avances que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa para continuar con sus trabajos de investigación.

En un comunicado, recordó que desde 2021 inició un nuevo expediente de queja por violaciones de derechos humanos derivado de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, por lo que solicitó las constancias de trabajo que dejaron Ángela Buitrago y Carlos Beristain antes de su salida del país.

Puedes leer también: Caso Ayotzinapa queda en manos de la 4T tras último informe del GIEI

Dichos documentos fueron solicitados por la CNDH a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) que preside el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al considerar que “existen actuaciones pendientes de continuar y que son trascendentes para la investigación”.

“La CNDH tiene un compromiso con las madres y padres de los normalistas, el mismo que tiene con el pueblo de México que reclama la resolución de este lamentable hecho que nos sigue lastimando, por lo que continuará trabajando para aportar y coadyuvar a su esclarecimiento, con todos los instrumentos legales de que dispone”, aseguró.

El martes, el GIEI presentó su sexto y último informe sobre caso Ayotzinapa en el que volvieron a acusar a las autoridades de todos los niveles de participar directa o indirectamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Buitrago y Beristain acusaron principalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) de esconder documentos que son de suma importancia, por lo que ante su negativa se vieron forzados a abandonar el país el 31 de julio, como fue previamente acordado.

Sociedad CNDH contradice a AMLO sobre casos de tortura y crueldad: hay 81 quejas

“El ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y por lo tanto avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta razón consideramos que si las cosas no cambian damos por terminado nuestro trabajo”, dijo Carlos Beristain durante la presentación del informe.

Ayer, los padres de los normalistas, en conferencia de prensa, se dijeron tristes por la salida de los expertos, por lo que solicitaron una reunión de carácter urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer si como comandante supremo de las Fuerzas Armadas garantizaría la entrega de los documentos.

“Urge, de inmediato, una reunión con el Presidente de la República a fin de dialogar estos temas, a fin de poner sobre la mesa cuáles son los obstáculos reales, objetivos, que impiden poner esa información (en poder de la Sedena) a disposición de la autoridad que está investigando”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, este jueves el presidente López Obrador rechazó la acusación en contra de Sedena y Semar sobre el supuesto ocultamiento de información. Asimismo, destacó que en su gobierno se han logrado avances en la investigación, lo que ha permitido la detención, entre otros, del exprocurador Jesús Murillo Karam y altos mandos del Ejército.

“No hay impunidad y se está actuando. Y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando. Respeto su punto de vista (de los familiares), pero no lo comparto, porque si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y de Defensa”, aseguró.