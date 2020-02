CNDH propone a dos incondicionales de la 4T para Comité evaluador del INE

CNDH propone a dos incondicionales de la 4T para integrar el consejo técnico que elija las quintetas de aspirantes a consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra propuso a la Junta De Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) a dos incondicionales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de Carla Astrid Humphrey Jordan y John Mill Ackerman Rose, ambas personas están íntimamente relacionados con la actual administración, pues Humphrey Jordan colabora con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y ostenta el cargo de directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

Por su parte, John Mill Ackerman Rose está casado con Irma Eréndira Sandoval que forma parte del gabinete del presidente López Obrador como funcionaria de la Secretaría de la Función Pública.

Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose — Mario Delgado (@mario_delgado) 26 de febrero de 2020

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, informó que ambas personas habían sido propuestas por la CNDH para formar parte del consejo técnico que en la Cámara de Diputados elaborará las quintetas de los aspirantes a ser consejeros electorales del INE.

“Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose.”, apuntó el legislador de Morena.

Humphrey renuncia

Minutos después de haber sido nominada, Carla Astrid Humphrey se desmarcó del puesto. En un mensaje de Twitter agradeció la oportunidad de la CNDH pero, dijo, no aceptará porque su intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del INE.

Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la nominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) 26 de febrero de 2020