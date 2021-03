Brujas del Mar convocan al segundo paro nacional "Un Día sin Mujeres" para este 9 de marzo

Veracruz.- El Colectivo Brujas del Mar convocó a su segundo paro nacional “Un Día Sin mujeres” para este martes 9 de marzo.

De acuerdo con la líder de la agrupación feminista, Arussi Unda Garza el llamado es para que las mujeres que trabajen desde casa, no lo hagan, las estudiantes no se conecten a sus clases en línea y que no se realice ningún tipo de operación bancaria ni utilicen sus redes sociales.

En el caso de las mujeres que por algún motivo no puedan ausentarse de sus trabajos se les pide vestir de morado para apoyar el paro que el año pasado fue convocado desde Veracruz replicándose en toda la república mexicana.

“En el caso del 9 de marzo en el caso de las chicas que estudian el tema es no conectarse a sus clases en línea, misma situación del año pasado si por alguna razón no se puede parar usar un distintito morado, evitar hacer transacciones de dinero, no usar redes sociales, es repetir la dinámica en este contexto”, dijo.

Cabe destacar que según estadísticas de cámaras empresariales a nivel nacional el paro nacional “un día sin mujeres” generó un impacto económico por 30 millones de pesos con la participación de millones de mujeres desde estudiantes, profesionistas, amas de casa y hasta servidoras públicas de los tres niveles de gobierno.

Asimismo, insistió en que este lunes realizarán una cadena humana donde se invita a las mujeres a participar en un llamado para parar la violencia y los feminicidios.

Invitó a los familiares de las víctimas de feminicidios en Veracruz o desaparición forzada para acudir a la asta de bandera o también llamada plaza de la Soberanía a participar en esta cadena de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La candidatura de Félix Salgado Macedonio en el estado de Guerrero por Morena es una muestra clara de que el Gobierno de la República no escucha a las mujeres víctimas de la violencia y que no le importan sus vidas, sentenció la líder del colectivo Brujas del Mar, Arussi Unda Garza.

En entrevista con Diario de Xalapa, afirmó que es muy decepcionante para el movimiento feminista a nivel nacional que se apoye a personajes como éste, quien enfrenta denuncias por violencia sexual. Una tiene que ver con una trabajadora del periódico La Jornada de Guerrero en 2016, y otro caso ocurrió en 2017, pero la identidad de la mujer quedó reservada en la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

“Es decepcionante, evidentemente al movimiento nos tiene molestas porque es un claro mensaje de que no se nos escucha, de que el Gobierno no le cree a las víctimas, de que la vida de las mujeres no le importa a este gobierno, es muy molesto sinceramente”, dijo y recordó que en Veracruz se presentó un caso similar donde un hombre con denuncia por agresión estaba siendo abanderado por un partido político a un cargo de elección, sin embargo por fortuna se logró retirar la candidatura.

Algo parecido ocurrió en Nuevo León, en donde Manuel Rodríguez Uresti, un aspirante a candidato a presidente municipal de Apodaca fue aprehendido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Nuevo León, después de realizar comentarios misóginos y obstaculizar el acopio de firmas y realizar amenazas a Yessica Carolina Rodríguez Arroyo y Ana Perla Arreola Castillo.