Comité IncluyeT exige disculpa al IMCINE por vulnerar derechos de la comunidad asexual

El Comité IncluyeT celebró el inicio de la XLV Marcha de Orgullo LGBTQ+ 2023, con la lectura de su pliego petitorio, en el cual incluyeron un punto dedicado a la cinta "Tiempo sin pulso" de Bárbara Ochoa Castañeda, la cual consideran fomentó un debate en contra los derechos de la comunidad asexual.

En el documento, que estaba compuesto por 13 apartados, se hizo un llamado al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para tomar cartas en el asunto en torno a este largometraje que retrata la vida de un joven asexual de 19 años.

"Al IMCINE se solicita una disculpa pública, debido a que permitió que en el marco de la película se emitieran discursos estigmatizantes e intolerantes contra la población del espectro asexual", expresó Rubí Toledo, representante del colectivo.

"(También se pide) generar mecanismos y controles para garantizar la no repetición de estos hechos contra la población del espectro asexual o contra la diversidad sexual y de género. Exigimos que se reconozca a la acefobia como una LGBTfobia dentro de las leyes que sancionan la discriminación", agregó la activista.

Entre otros temas, los demás puntos estuvieron enfocados a exigir derechos para personas con VIH, miembros de la comunidad que se encuentran privados de su libertad, fortalecimiento de las asociaciones indígenas LGBTQ+, y a la impartición de justicia por los lesbofeminicidios sin resolver.

Dado que la lectura del pliego petitorio se extendió por una hora, algunas personas comenzaron a marcharse para sumarse al contingente, y hubo quienes incluso hicieron rechiflas. Al ver la impaciencia de la gente, tras concluir el acto Rubí pidió recordar que el mismo sentimiento prevalece en la comunidad que ha sido violentada.

"La espera de quienes escucharon es la espera de construir un mundo donde el orgullo y la dignidad sean costumbre. Queremos una ciudad donde podamos vivir con libertad y derechos, estamos celebrando quiénes somos, quiénes queremos ser, porque así debe ser", expresó.

DRAG RACE MÉXICO PRESENTE

Antes de sumarse a la marcha, las once participantes del recién estrenado reality "Drag Race México" subieron al escenario, dónde compartieron sus puntos de vista sobre la conmemoración, y lucieron sus outfits en una pequeña pasarela que se improvisó al momento.

"Sé que la jotería y la diversidad estamos orgullosos, pero no se olviden que la lucha cada día sigue. Esta tarde y este día para mí es muy especial, porque si no vengo a alzar mi voz de que realmente las drag queens no somos malas influencias para el mundo y la niñez, somos personas capaces de amar y tenemos derecho aún familia", expresó Cristian Peralta.