¿Cómo le afectará a México el conflicto de Ucrania?, depende de las acciones de EUA

El conflicto entre Rusia y Ucrania está generando tensiones internacionales que no solamente afectarán a países europeos, sino que también a México.

Aumento de precios en gasolina

Rusia provee el 40 por ciento del combustible en la Unión Europea, por lo que se prevé que el precio de las gasolinas y el gas aumenten también en México.

Ante un posible corte en el suministro de gas por parte de Rusia a la países europeos, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció a través de un comunicado que no habrá desabastecimiento en la Unión Europea.

"Trabajamos juntos para lograr un suministro continuo, suficiente y oportuno de gas natural a la Unión Europea desde diversas fuentes de todo el mundo para evitar interrupciones".

El gobierno actual importa gasolina de Estados Unidos, por lo que el país mexicano quedaría afectado en abastecimiento y en alza de costos en caso de que Rusia cumpla con sus advertencias hacia la OTAN.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina del jueves señaló algunas medidas que ya han comenzado a tomarse en su gobierno con respecto a los aumentos de precios.

“Vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas para que no haya apagones, no falte la luz y que no aumente el precio”.

En el caso de las gasolinas, aseguró que existe un subsidio para garantizar que aunque aumente el precio de la gasolina importada no afecte a los consumidores mexicanos.

El peso mexicano pierde valor

Sin poder recuperarse, el peso mexicano se vio afectado tras la decisión de Rusia de invadir Ucrania teniendo una caída del 1.4 por ciento y colocándose en 20.78 pesos por dólar.

Cabe mencionar que el peso se cotizaba en 20.59 por dólar todavía durante este miércoles. El cambio se visibilizó comenzando la mañana del jueves, día en el que comenzó el conflicto de Rusia contra el país bélico.

Por lo anterior es posible que el peso siga teniendo cambios de acuerdo a la evolución que tenga el enfrentamiento.

México y su relación con Rusia

Mientras tanto el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en un video compartido en su cuenta de Twitter habló sobre las instrucciones dadas al embajador en Nueva York Juan Ramón de la Fuente con respecto a la postura que el país tendrá.

“México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática que proteja a la población y evite sufrimiento”.

Por lo que el México se mantendrá fuera de toda intervención a favor del diálogo como forma para resolver esta lucha.

