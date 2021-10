¿Cómo sacar una cita con el SAT por teléfono o internet, paso a paso?

En la actualidad, muchas plataformas ofrecen la posibilidad de realizar trámites indispensables a través de internet, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no se queda atrás.

En el portal web se implemento un sistema de citas para atender a los contribuyentes con mayor eficiencia, así como realizar varios trámites en línea.

Para algunos tramites, el SAT requiere generar cita de manera presencial en casos como generar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la obtención y renovación de e.firma vencidas, tramitación de la contraseña o los cambios de régimen fiscal.

Por otro lado, actualizaciones y servicios al RFC, cambios de domicilio, declaración anual o provisionales, activación del buzón tributario y la obtención de certificados de sellos digitales se pueden realizar a través de la página web.

Sin embargo, entre todas las opciones que nos da la plataforma, nos interesa la de como generar una cita.

¿Cómo generara la cita en el sitio web del SAT?

En primer lugar, se debe ingresar en el sitio web sat.gob.mx/ en donde encontraremos un sinfín de opciones con información del SAT. En nuestro caso moveremos el cursor sobre “Otros Tramites y Servicios” y le daremos clic en “Agenda una Cita”.

Una vez nos cargue la siguiente pestaña, no encontraremos con el servicio “CitaSat” el cual nos mostrará las opciones entre Registrar una Cita o Consultar y gestionar una cita que hayamos realizado previamente.

Al darle clic en Registrar cita nos saldrán las opciones para de los distintos tramites que se pueden realizar en la plataforma. En cualquiera de los casos, el sitio nos solicitara nuestra información personal como CURP, nombre completo, correo electrónico y RFC.

Una vez con los datos ingresados y seleccionado día y horario de tu cita, así como el módulo de atención, se te enviará la confirmación al correo electrónico que se haya proporcionado, así mismo, para cualquier aclaración, se utilizará el mismo.

Por otro lado, el SAT tiene a su disposición un teléfono para generar citas, así como resolver dudas acerca de un trámite. Para agendar una cita en el Servicio de Administración Tributaria vía telefónica deberá comunicarse al siguiente número al 55 627 22 728.

El sistema recomienda que en caso de no poder acudir a la cita programada, es necesario cancelarla previamente, en caso de no presentarse en dos citas y no cancelarlas, el sistema y el SAT puede bloquear tu RFC.