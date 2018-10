Con besos y abrazos, Adela Micha consigue reunirse con AMLO

En su visita para reunirse con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, el presidente electo fue recibido por muchas personas, entre ellas destacó la periodista, Adela Micha.

A su encuentro la periodista le dio un gran abrazo y un beso; AMLO le correspondió.

Tal parece que Micha se traía algo entre manos ya que desde tiempo atrás la periodista ha buscado la oportunidad para entrevistar a López Obrador y él lo sospecho, pues en el video se escucha claramente que después de que ella lo abraza efusivamente y le da un beso, AMLO le pregunta "¿Ahora qué? "

El futuro mandatario le dijo que le daba gusto verla: “Te quiero mucho, ya, punto” . "Me quiere mucho pero no me quiere ni ver" así negó Adela Micha el afecto de Obrador.

Ver esta publicación en Instagram Expectativa y Realidad de mi encuentro con AMLO #MiChaCoteo #SagaTeam #amlo #presidenteelecto #mexico #expectativavsrealidad #andresmanuellopezobrador #morena #lopezobrador Una publicación compartida por Adela Micha (@adelamicha) el 16 de Oct de 2018 a las 10:33 PDT

Finalmente, la periodista le pidió verse pero sin cámaras y ante tal insistencia Andrés Manuel le dijo que fuera con "Laurita",quien agendaría su reunión.

La conductora de La Saga de alejó de la multitud, no sin antes pedirle un último beso "deme otro beso que ya hace mucho que no me ve".

En redes, Adela Micha publicó los videos de este encuentro con la siguiente descripción: Hasta que se me hizo

Anteriormente, la conductora trabajaba en Televisa y era una de las principales que mostraba inconformidad por el presidente electo.