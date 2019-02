Con descuento se vende auto de EPN en subasta

En la segunda vuelta, pero finalmente el empresario nuevoleonés Enrique Herrera compró el automóvil que usaron los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón por un millón 991 mil 330 pesos durante la subasta de vehículos pertenecientes a la Presidencia de la República y del Estado Mayor Presidencial que se realiza en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía.

Enrique Herrera explicó que usará este vehículo para uso personal y rentarlo a mandatarios o Jefes de Estado que lo puedan usar.

Su empresa TPS Armoring Monterrey se dedica a brindar servicios de seguridad privada.

Cabe mencionar que el Audi 8 que usó Peña Nieto en la pasada administración no tuvo suerte y se ofertó con los demás vehículos que se declararon desiertos en la primera ronda.

Así fue el momento de la puja por el auto que usó Peña Nieto y Calderón, vean como le festejaron al empresario Ángel Herrera



En segunda ronda sale auto que uso Peña Nieto. El empresario de nuevo leonés, Ángel Herrera, adquirió este vehículo en 1,991,300 mil pesos. Este vehículo también fue usado por Calderón y mandatarios extranjeros.

Video:@CarlosLaraM81 / El Sol de México https://t.co/CE2pWtxIsL pic.twitter.com/RHM2mKUOGx — El Sol de México (@elsolde_mexico) 23 de febrero de 2019

Subasta histórica: SAE

En la que es considerada como una “subasta histórica” en la historia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el director de este organismo Ricardo Rodríguez Vargas, mencionó que se tiene “una cifra muy optimista hasta este momento”.

Rodríguez Vargas indicó que la mayoría de los bienes se están vendiendo por encima de doble valor del precio inicial, lo cual “nos da un escenario muy favorable y estamos muy contentos y la respuesta de la ciudadanía ha sido muy extraordinaria”.

¡Arranca la subasta en Santa Lucía! El mejor postor se podría llevar una de las 171 camionetas blindadas o semi blindadas, 30 motocicletas, así como un vehículo BMW y un Audi blindados.



Video: @CarlosLaraM81 / El Sol de México https://t.co/EFHG1gC3bl pic.twitter.com/fI9uBVaziA — El Sol de México (@elsolde_mexico) 23 de febrero de 2019

En esta puja, lo vehículos que usaba el presidente Enrique Peña Nieto como un AUDI blindado se declaró como desierto, pero explicó el titular del SAE que este tipo de vehículos que no están vendiéndose “van a ser vendidos en las próximas subastas a un precio menor, la normatividad nos marca que podemos bajar un 5, 10 o 15 por ciento de tal manera de que tengan un destino al final”.

“Nuestra normatividad nos permite hacer eso, entonces todos los vehículos van a ser vendidos, sino es en esta ocasión, en próximas subastas salen".

“Esto es normal que algunos vehículos no se hayan vendido, si en cualquier subasta no se venden, pero la experiencia nos dice que en las siguientes se venden, no hay problema, no pasa nada, los vendemos en un precio menor”, expresó.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Ricardo Rodríguez refirió que todos los vehículos son el Estado Mayor Presidencial y la entidad transferente fue la Presidencia de la República, siendo un bloque de 218 vehículos y lo recaudado va a la Tesorería de la Federación

“Es la subasta en términos históricos la más elevada en la historia del SAE de participantes”, dejó claro.

Sobre la seguridad de los subastantes, explicó que ellos tienen los datos del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la Clave Única de Registro de Población (CURP) y “los compartimos con la Fiscalía General y cruzamos información para descartar cualquier tema”.

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

“Tenemos una venta extraordinaria, no sólo en el número de participantes, sino en los montos que estamos vendiendo. La mayoría de los bienes son por el doble de su precio inicial, lo cual nos da mucha alegría porque vamos a tener una recusación bastante favorable esta venta”.

Puntualizó que se espera en el caso de los no blindados estamos obteniendo el doble de su valor, lo cual nos marca una muy favorable recaudación por esta subasta, “estamos muy cerca de la meta incluso sin la venta de vehículos blindados”.