No se fabrican delitos: AMLO sobre órdenes de aprehensión a investigadores de Conacyt

Ante la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le conceda orden de aprehensión en contra de más de 30 investigadores y administrativos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que los integrantes de este Consejo no tienen de qué preocuparse porque “el que no tiene ningún delito no debe preocuparse, porque no se fabrican delitos”.

El presidente aseguró que no hay persecución a nadie y que él es el último que se entera cuando hay una investigación. “Me entero cuando (los temas) ya están en los medios”.

Subrayó que él nunca le ha dado una sola orden al fiscal Alejandro Gertz Manero, “ni una sola orden, además como él es un hombre íntegro, no permitiría que le dé una sola orden” afirmó.

“En el caso del Conacyt imagínese que se sabe o se presume (…) que se guarde el expediente, pues el servidor público es cómplice, encubridor. Entonces hay la instrucción de que todo se envíe a la Fiscalía”, dijo.

Ayer, martes, la FGR pidió por segunda vez al Poder Judicial que se le otorguen órdenes de aprehensión en contra de 31 ex funcionarios del Conacyt por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el este órgano científico a su Foro Consultivo, Científico y Tecnológico.

Ante esto, el presidente subrayó que desconoce el asunto y que solo tiene conocimiento que hubo en el Conacyt malos manejos.

“Tengo entendido que sí (se está investigando), porque se presume que hubo malos manejos. Pero esto lo va a resolver el juez. Es que tenemos que combatir la corrupción, más arriba que abajo, parejo. No tolerar la corrupción”, resaltó el mandatario.

Subrayó que en el pasado había un sector empresarial que se protegía con los servidores públicos para cometer evasión fiscal, pero aseguró que eso ya no se permite.

Finalmente dijo que, en el proceso del combate a la corrupción, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tiene la instrucción de que, si hay manejos de servidores públicos o de tráfico de influencias, es importante que se conozca.