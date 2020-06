Hackean página de Conapred; denuncian "régimen" de AMLO

El portal del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) fue hacheado solo unos días que Mónica Maccise Duayhe, extitular de este organismo presentara su renuncia.

El hackeo presuntamente fue adjudico por Anonymous Iberoamerica, como parte de una denuncia contra el “régimen” de Andrés Manuel López Obrador y la censura.

De acuerdo con el comunicado que se podía leer en la página modificada de Conapred, el grupo de hackers denunció que el presidente "hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa".

"En Anonymus estamos muy decepcionados", continuó la denuncia al tiempo de defender a la periodista Carmen Aristegui

Argumentaron que "los actos de censura contra la periodista Carmen Aristegui fueron los que nos dieron origen nuevamente esta misma razón es la que nos está sacando de nuestro letargo", tras aclarar que fueron críticos de los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Anonymus enfatizó que "no permitirá que la censura vuelva a formar parte de nuestra cotidianidad como lo fue en el pasado” y advirtieron que si AMLO no cumple con sus promesas de campaña, se verán en la obligación de “actuar en pro de nuestros ideales. El conocimientos libre, le pese a quien le pese".

Al pie de la nota, los hackers dejaron una cuenta de Twitter para quien desee comunicarse por mensaje privado con previa solicitud de seguir.

AMLO vs organismos de derechos humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó en los últimos días la batalla personal que mantiene contra las instituciones públicas independientes del Gobierno y que considera un despilfarro, provocando la renuncia en un día de tres mujeres a sus cargos dentro de su administración.

En un nuevo embate, anunció el pasado 18 de junio la desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución creada en 2003 para luchar contra el racismo, el machismo, la homofobia y la desigualdad, luego de las críticas que lanzó su esposa Biatriz Gutiérrez Müller al organismo por programar un foro, que encabezaría Chumel Torres, a quien reclamó públicamente los calificativos que ha hecho y han vulnerado la imagen de su hijo Jesús Alberto López Gutiérrez.

Mientras el influencer realizaba el foro que Conapred canceló por medio de la plataforma Racismo MX, bajo el título El racismo no es un chiste. El papel de las redes sociales, la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo, la crisis institucional derivó en la renuncia de Mónica Maccise ayer a la presidencia del Conapred.

"Venganza política"

“Es indudable e inevitable pensar que se trata de una venganza política y ahora un castigo para una funcionaria por haber invitado a quien criticó a su hijo, no hay que olvidar que Chumel aparecía en el Proyecto BOA. Y también hay que decir que Chumel hace mensajes discriminadores, pero la ruta correcta era haber dicho ‘con los niños no te metas’o que Presidencia acudiera al Conapred”, explicó el ex ombudsperson de la ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza.

López Obrador explicó que la Secretaría de Gobernación asumirá las funciones de Conapred, lo que también ayudaría a obtener ahorros. Ayer durante su conferencia de prensa, exhibió el organigrama del Consejo y cuestionó el salario que perciben los directivos.

“Es público y notorio el racismo en el país, claro que hay racismo y hay clasismo y hay discriminación, pero con estos aparatos... !invitar a quienes tienen expresiones racistas!”, insistió.

López Obrador afirmó que la creación de estos organismos fue “por decirlo suave, una manera de coptar, lo más claro es comprar conciencias, comprar voluntades. Se fueron creando todos estos organismos para darle trabajo, empleo a los allegados, ¿y el pueblo, que es el que manda y debe recibir los beneficios?”.

