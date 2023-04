Iglesia convoca al segundo foro en México para construir la paz

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) anunció el Segundo Encuentro Eclesial de México donde el tema principal será qué tiene que hacer la sociedad para construir la paz.

En conferencia de prensa, Rogelio Cabrera López, presidente de la CEM, explicó que este encuentro se llevará a cabo del 21 al 23 de septiembre próximos en Puebla, donde se promoverá el diálogo entre diferentes actores de la sociedad, como especialistas, académicos, empresarios, políticos y víctimas de la violencia.

El también arzobispo de Monterrey explicó que en este Encuentro recordarán a los dos sacerdotes jesuitas y el laico asesinados hace un año en la Sierra Tarahumara, uno de los eventos que más impactó a la comunidad católica.

“Cuando ocurre ese hecho, nos preguntamos qué tenemos que hacer, no solamente señalar a quién no cumple con su deber, sino qué cosa podemos hacer para que México pueda ser menos violento, para que podamos tener un poco de paz en nuestro pueblo. Y consideramos que la herramienta que tenemos es la de promover el diálogo y que le llamamos conversatorio porque no se trata sólo de foros con especialistas, sino el conversatorio del pueblo, una conversación nacional”.

Este anuncio se da en el contexto de la Asamblea General del CEM, y previo a la reunión que tendrán todos los obispos mexicanos con el papa Francisco la próxima semana en Roma. Al respecto, el secretario general de la CEM, Ramón Castro, dijo que a partir del lunes los mexicanos se dividirán en tres grupos —norte, centro y sur— para tener audiencia con el Papa, donde le expondrán la situación social y espiritual de sus Diosesis.

Domingo Días, obispo de Tulancingo, comentó que ya todos los obispos mandaron un informe al papa Francisco y los temas que más destacaron fue el incremento de la pobreza durante la pandemia, la avaricia y la corrupción. Y a partir del lunes hablarán con el líder de la iglesia católica para exponerle la situación de sus Diosesis.

Migración

Cuestionado sobre la propuesta del padre Alejandro Solalinde para reformar el Instituto Nacional de Migración, el presidente de la CEM comentó que el gobierno no los ha consultado.

“Nosotros no hemos dado nuestra opinión porque no nos la han preguntado, pero sabemos que al Gobierno federal le toca resolver los temas de política migratoria”.

Cabrera añadió que en caso de que el padre Solalinde sea designado funcionario público, tendrá que dejar el sacerdocio.

Por su parte, el secretario general de la CEM dijo que cualquier propuesta que sea buena en el tema de migracion será bien recibida por la iglesia católica.

“Cualquier propuesta que sea buena y traiga beneficios al pueblo, nosotros nunca estaríamos en contra, estamos todos para trabajar por el bien del pueblo, pero debe ser el proceso adecuado, el itinerario, y si eso es aprobado es bueno".