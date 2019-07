Confianza del consumidor es alta, pese a delincuencia

La confianza del consumidor durante los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en niveles altos, con un nivel bajo de inflación, contrario a los números de seguridad, que mantienen la tendencia al alza en delitos.

De acuerdo a los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el índice de confianza del consumidor alcanzó los 56.4 puntos, muy por arriba de 2018 cuando sólo llegó a 50 puntos.

Esto, combinado con un nivel bajo de la inflación, que se quedó en 4.28 por ciento en mayo pasado, siguen siendo los mejores resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el momento.

Aunque esto no ha sido suficiente para motivar el entusiasmo económico, ya que los pronósticos de crecimiento del PIB han venido a la baja, pero en Morena confían que con los proyectos del Tren Maya, Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, se detone no sólo el crecimiento, sino también el desarrollo.

Para el diputado Pablo Gómez, si bien hay buenos resultados en economía, lo más positivo de la actual administración es la atención a grupos que antes estaban olvidados.

“A un año del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador se están reconociendo derechos, que no son concesiones graciosas como en el pasado. Son reconocimiento a los adultos mayores, a los jóvenes, los discapacitados, las mujeres y a las niñas y niños”, aseguró el diputado morenista Pablo Gómez.

Pero la oposición no está de acuerdo. El senador priista Miguel Ángel Osorio Chong lamentó que el presidente siga en campaña a pesar de todos los problemas que afronta el país.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

“Sigue en campaña’” cuando ya debería asumir el Gobierno y cumplir sus promesas y tomar decisiones que detonen el desarrollo del país.

EL PRESIDENTE "NO ESCUCHA"

Por su parte, Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, criticó al presidente por ignorar a las voces que le piden cambiar esas políticas de desmantelamiento de instituciones.

“En el PAN creemos que están en riesgo las instituciones con un presidente que no escucha y quiere desaparecer a la oposición. No tolera la crítica y tiene malas decisiones”, comentó. CRÍMENES AL ALZA Donde las cifras no acompañan al presidente López Obrador es en el tema de seguridad. En el primer tramo de esta administración, los crímenes siguen al alza.

Por ejemplo, si se comparan los primeros cuatro meses de 2019 con el mismo periodo del año pasado, los homicidios pasaron de ocho mil 983 a nueve mil 549; y los secuestros de 361 a 463.

Juan Ibarrola Carreón, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, destacó que existe un debilitamiento de la seguridad pública en estados y municipios, ya que no los obligan a fortalecerse.

Mientras que la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, calificó el balance en seguridad y justicia de pesimista, poco halagüeño. “Vimos un proceso de reformas legislativas muy acelerado en temas como la Guardia Nacional; hoy el presidente en el plano de seguridad está operando de percepciones, pero no necesariamente en el plano de la realidad”.

Foto: Alejandro Aguilar

La apuesta de Andrés Manuel López Obrador en seguridad es la Guardia Nacional, que después de un proceso legislativo agitado, ya entró en operaciones, con el claro objetivo de que bajen los homicidios, pero para ello se requerirá tiempo, adelantan sus aliados políticos.

“Acompañamos la creación de la Guardia Nacional, como la reforma más ambiciosa en materia de seguridad pública en décadas, con el objetivo de construir un país en paz, con justicia y respetuoso de los derechos humanos”, dijo la senadora petista Geovanna Bañuelos de la Torre.

Lo que más preocupa a la oposición son sus políticas de debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano.

Decisiones como terminar con el programa de estancias infantiles o eliminar los apoyos económicos a las organizaciones de la sociedad civil son algunas de las más polémicas en los siete meses que lleva el tabasqueño en la Presidencia de la República.

A pesar de ello, sus aliados se muestran optimistas al respecto. Geraldine Ponce Méndez, diputada federal, califica la gestión del tabasqueño positiva y altamente “esperanzadora’’ para la mayoría de los mexicanos.

En sentido contrario opinó Hendriks Iván Ortega, encargado de la Secretaría Juvenil del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien aseguró que muchos de los jóvenes que votaron por el tabasqueño ya buscan otra opción.