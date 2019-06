Constitución moral puede desatar una “guerra de religiones”: PAN

Congresistas del PAN advierten que la cartilla moral del presidente Andrés Manuel López Obrador puede “desatar una guerra de religiones”, una “guerra Santa” o “un choque de religiones” como en los países árabes.

Podemos llegar a los extremos de los países árabes donde el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, es la única religión, lo que provoca conflictos y guerras, dijo el panista Ernesto Ruffo.

“La cartilla moral puede llevar a polarización como lo vemos en gobiernos musulmanes, que ponen por delante al Corán como la razón de la gobernabilidad que provoca guerras santas”, refrendó el ex gobernador.

Entrevistados por separado, el priista Rubén Moreira Valdez pretendió evadir el tema religioso y la evangelización.

Concesiones públicas de radio y TV a grupos religiosos no atenta al Estado laico: AMLO

Renuente a las preguntas, dijo no tener comentario. “No tengo comentario, me parece correcto, pero creo que necesitamos más información sobre el tema”.

¿Puede generar un conflicto como en países árabes?

No tengo elementos, pero México no es un país que esté en la ruta de ese tipo de situaciones.

¿Se viola Constitución, el Estado laico al pretender evangelizar?

“Creo que no”.

Estamos en un Estado laico: Mancera

Por su parte, la coordinación del PRD en el Senado de la República expresó que mientras el Gobierno federal no involucre la Cartilla Moral al marco jurídico nacional, el adoctrinamiento que cada quien quiera recibir o impartir será libre.

Sin embargo, el coordinador de la bancada perredista, Miguel Ángel Mancera, refirió: “estamos en un Estado laico y el Estado laico se debe respetar”.

“Si es un adoctrinamiento, está bien, si se está adoctrinando si es para una tarea religiosa está bien. Para las tareas del Estado laico no puede tener ninguna incursión”.

No se viola el estado laico, asegura AMLO por cartilla moral

Como informó El Sol de México los evangelistas estarán a cargo de repartir la cartilla moral con la que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador busca rescatar los principios éticos y morales de una sociedad decadente por la corrupción del régimen, la falta de oportunidades y la pérdida de principios morales y espirituales.

En este sentido, advirtió que sería muy delicado que se pretenda incluir en el marco jurídico mexicano la Cartilla Moral, pues dijo no puede ser una disposición normativa cuando la constitución marca que el Estado mexicano es laico.

“La Cartilla Moral mientras no sea a una disposición normativa, mientras no ingrese a la parte jurídica del estado mexicano, pues que la hagan, pero lo que no puede es formar parte del sistema jurídico mexicano porque eso sí ya sería muy delicado”, refirió.