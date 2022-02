Continúan llegando familias mexicanas de Ucrania a embajada en Rumania

El canciller Marcelo Ebrard informó que ya llegaron a Rumania los primeros mexicanos que salieron de Ucrania, tras la invasión rusa.

"Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa", anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A través de redes sociales, Casaubón explicó que la Embajada de México en Ucrania ya está trabajando en el traslado de 90 personas a Rumania.

Llegaron a Rumania las primeras familias mexicanas asistidas por el protocolo de protección en marcha. Muy contentos, avión de la Fuerza Aérea los traerá a casa. pic.twitter.com/iTA8Qm4D45 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

Asimismo, el canciller señaló que la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, continua trabajando desde la residencia de México y que se siguen escuchando detonaciones.

"Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aprox para moverlas a Rumania en cuanto sea posible", señaló el canciller.

Olga García Guillén me reporta que sigue trabajando desde la residencia de México. Escuchan detonaciones. Hay toque de queda por lo que no puede mover vehículos. Estamos en comunicación con 90 personas aprox para moverlas a Rumania en cuanto sea posible. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

El día de ayer se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se realice un vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que están evacuando de Ucrania.

"El Presidente López Obrador ha dispuesto se realice vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana a Rumania para transportar a las familias que estamos evacuando de Ucrania y desean ser repatriadas a nuestro país. Agradezco el apoyo del Secretario Luis Cresencio Sandoval”, escribió el titular del SRE.