En conducción de la epidemia falta claridad del gobierno federal, coinciden Frenk y Narro

En la conducción de la epidemia de Covid-19 existe falta de rectoría del gobierno federal, no hay claridad en las directrices de la Secretaría de Salud a los estados, quienes sortean la emergencia con sus propios recursos, la información no es clara, concisa, consistente y creíble, coincidieron los ex secretarios de Salud, José Narro, Julio Frenk y Salomón Chertorivski.

Durante el foro virtual “El momento de la epidemia: tendencias y decisiones en días críticos”, los ex funcionarios, especialistas y académicos criticaron la calidad de la información que a diario proporciona el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, porque solo no genera credibilidad en la autoridad sanitaria.

Advirtieron que quien en realidad está “salvando” la epidemia son los mexicanos con una disciplina que es digna de reconocimiento ante la emergencia y no por la acción del gobierno que ha sido débil.

Para Julio Frenk, ex secretario de Salud en la administración de Vicente Fox y actual rector de la Universidad de Miami, las medidas emprendidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incumplen las cuatro acciones básicas de reacción que plantea el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, creado en México desde la década de los 80 y que mereció en el pasado reconocimientos internacionales por ser “la joya del sistema de salud”.

Se trata de atender una epidemia a partir de un Plan Nacional de la Epidemia, el cual implica tener una reserva de insumos y una estrategia de abastecimiento; la oportunidad de la respuesta; generar una estrategia clara de comunicación asentada en cuatro elementos: información clara, concisa, consistente y creíble; y la última medida es contar con un sistema organizado que permita la respuesta a lo que se presenta.

Aseguró que la información que proporciona en sus conferencias desde Palacio Nacional el subsecretario López-Gatell es “confusa” que en su mayoría no entiende la ciudadanía. “Introduce conceptos confusos para la población y si no es consistente, el resultado final es una pérdida de credibilidad, y eso no es conveniente” para esta fase de la epidemia.

Durante el conversatorio, el ex secretario de Salud, del gobierno de Enrique Peña Nieto, José Narro coincidió en que la falta de información clara genera una falta de credibilidad en las cifras. “Esos bandazos que se han tomado al hacer unas definiciones operacionales que limitan la posibilidad de tener información fidedigna. Por semanas reclamamos que las neumonías atípicas y otras parecidas en su clasificación neumonías comunitarias, neumonías virales, inespecíficas eran Covid. Hasta que finalmente se reconoció hace más de 10 días”.

El también ex rector de la UNAM, José Narro lamentó que hasta ahora sus comentarios sólo generen irritación en la Secretaría de Salud. “He manejado es la información que está mal pero que es la oficial y cuando la uso, resulta que irrito, irrito porque no pueden desmentir lo que estoy señalando”.

Al respecto Salómón Chertorivski, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano de Pensando en México y también ex secretario de Salud expresó su sorpresa ante la reacción de las redes sociales a la postura crítica de Narro Robles. “¡Qué nos está pasando en la discusión pública, y en el respeto a la pluralidad para discutir cifras ante la presentación de ellas, no es un ataque, no creo que sea la convivencia de un país plural al que debemos aspirar!

En la misma sesión el consorcio integrado por las Universidades de Miami, la UNAM, la Universidad Anáhuac a través del Centro de Investigación en Ciencias dela Salud, el CIDE, la Universidad Tufts, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, México Social y la ONG, Tómatelo a pecho, presentó el Observatorio Estatal para la Contención del Covid-19 Capítulo México, cuyo propósito es realizar un análisis real de la evolución de la epidemia desde instituciones independientes al gobierno.

En la sesión de preguntas investigadores consideraron que el problema del subsecretario Hugo López Gatell es “su pedantería y la complejidad en la inconsistencia de la información.

La secretaria de Salud del estado de Tamaulipas, Gloria Molina, acuso al subsecretario López-Gatell de abandono hacia las entidades por lo que cada una de ellas ha llevado la pandemia con sus propias estrategias o en definiciones regionales como la que han integrado Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Coahuila y a la que recientemente se unió Michoacán.

“Al no tener una política federal nosotros hemos integrado nuestro propio sistema de atención en donde la clave son pruebas, pruebas y más pruebas”, debido a que en la entidad hay pacientes recuperados que han vuelto a dar positivos de Covid-19, por lo que cada paciente ha llegado a tener hasta tres muestras para determinar si se les puede dar de alta.

Criticó que en la parte de insumos proporcionados por el gobierno federal han “sido pocos y de mala calidad”.

Sobre la inconsistencia de los números ejemplificó que los registros nacionales están subvaluados, debido a que ayer el subsecretario López-Gatell reportó para Tamaulipas sólo 415 casos y mientras que en la entidad se les notificó 713 casos. “Algo similar a lo que les ocurrió hace unas semanas en baja California.

Indicó que “el abandono y desentendimiento de la federación” pega también a los migrantes, puesto que se habían comprometido a atenderlos y en la frontera que tiene con Texas hay un peligro de riesgo de riesgo entre migrantes.

Fernando Alarid Escudero, investigador del CIDE presentó un modelo para conocer las proyecciones de la curva epidémica a fin de determinar escenarios para levantar la Jornada de Sana Distancia. Dijo que en función de lo que se esté pidiendo hacia el futuro es lo que se deberá tomar como decisión. En la medida en que se quiera evitar un rebrote el regreso a las actividades debiera ser para el 31 de agosto.

“Si se hace a finales de junio, el día 30 es probable que vuelva a replicar la epidemia, con la probabilidad de que los casos vuelvan a infectarse”.

