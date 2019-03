Corte reconoce a Yasmín Esquivel, candidata a ministra

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, entrego reconocimiento a la candidata a ministra de la Corte, Yasmín Esquivel Mossa de manos del presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el marco del Día del Juzgador Mexicano.

En el área de murales de la SCJN, la esposa del empresario José María Riobóo, dijo que su presencia en la Corte obedece al Día del Juzgador Mexicano, el cual se llevó a cabo en el seno de los tribunales hace un mes, “en ese entonces, se determinó por parte de los tribunales en materia administrativa de todo el país, que su servidora recibiera este premio y el día de hoy que es 7 de marzo es el día del juzgador mexicano”.

La candidata a ministra destaco que es un protocolo que cada año se lleva aquí en la Corte, se les da a los diferentes magistrados y por esa razón es la visita y presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual vengo a este evento que estaba programado desde hace tiempo.

Al ser cuestionada sobre la negativa de organizaciones de la sociedad civil sobre su elección, dijo que las organizaciones están en su legítimo derecho de expresión…”y yo respeto mucho lo que ellas dicen, y la Constitución señala que tendrá que llevarse a cabo con las dos terceras partes con los miembros presentes en el Senado de la República en la elección para un ministro, entonces es un ejercicio que señala la Constitución, un ejercicio democrático que tendrán que llevar a cabo las fuerzas políticas”.

Por su parte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dijo que sin jueces no hay paz social, no hay gobernabilidad, no hay justicia y no hay democracia, por lo que el papel que desempeñan los jueces es de la mayor importancia para la vida pública, social y personal de quienes viven en este país.

Ante ministros, magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Zaldívar aseguró que todos los juzgadores velan por los derechos humanos y la Constitución, al tiempo que advirtió que hoy más que nunca si nuestro país aspira a un futuro mejor, a una mayor justicia social, a una menor desigualdad, a una menor discriminación, todo esto pasa necesariamente por poderes judiciales, honesto, confiables e independientes.

Durante el evento se entregaron 11 reconocimientos, entre ellos a siete magistradas, tres magistrados y un ministro de la Corte en retiro.