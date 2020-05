Covid-19 al alza en México, van más de 45 mil casos y 4 mil 767 muertos

“Yo no soy enemigo de los cubrebocas, como se me ha querido ver, lo único que digo es que es una medida auxiliar, complementaria. Su efectividad, en el uso real, en la comunidad no está totalmente demostrado, como mecanismos de gran utilidad” para evitar el contagio de Covid-19, aseguró el subsecretario de Planeación y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell.

El funcionario de la Secretaría de Salud planteó que son un conjunto de medidas las que pueden contribuir a evitar el contagio del virus SARS-CoV2.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el director de Epidemiología, informó que en las últimas horas el número de fallecidos alcanzo las 4 mil 767 personas, esto significa 290 casos más, colocándose como la segunda cifra más importante en l que va de la pandemia.

- 45,032 casos confirmados

En un comparativo internacional, con datos de la Organización Mundial de la Salud, México supera los 4 mil 633 casos registrados en China Continental, donde se habría originado el virus en diciembre pasado y también se coloca por arriba de lo ocurrido en Turquía con 4 mil 55 casos.

Detrás de México, en América Latina, están Ecuador con 3 mil 594 casos y 3 mil 646 casos.

En la misma conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de Epidemiología dijo que hasta ahora se reportaron 2 mil 437 casos más de personas a las que se les pudo confirmar el virus en las últimas horas, esto es un incremento de 5.71 por ciento, lo que representa que “aún permanecemos en la etapa de mayor carga de casos”.

Entre la población también se han identificado a 29 mil 028 personas que podrían tener el virus.

Dijo que diagnosticar a una persona asintomática es un reto y poder identificar a alguien con el SARS-CoV2 “es un hallazgo, normalmente se puede hacer porque demanda atención médica, porque tiene algún síntoma; mientras que una persona asintomática no demandará atención médica”.

Dijo que las personas llamadas “portadores” llegan a tener el virus presente y no han desarrollado la enfermedad”, y aunque el riesgo de contagio es menor, la única forma en que le ha podido conocer de ellas a nivel internacional y en México es que de forma voluntaria han ido a realizarse una prueba en laboratorios particulares.

Al presentar las cifras de los mexicanos que han perdido la vida en el exterior, el subsecretario López-Gatell informó que han sido 825 en Estados Unidos y 4 más en el resto en países de América Latina.