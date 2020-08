Ante Covid, padres no están preparados para el regreso a clases

En las escuelas públicas y privadas 8 de cada diez padres de familia dice no estar preparado para el regreso a clases que será a partir del 24 de agosto y la mitad dijo que no tenía confianza en la fecha para el arranque porque “aún no pasa el contagio y cada día hay más casos” de Covid-19, el regreso debe ser hasta que no haya casos activos, reveló una encuesta de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Demandaron crear una legislación que permita que las mamás que hace home office tengan las “condiciones idóneas y favorables” y se apliquen pruebas gratuitas de Covid-19 a maestros y alumnos, a fin de que los papás se sientan seguros cuando regresen a las aulas.

“Legislar y conciliar que todas las mujeres trabajadoras, madres de familia mexicanas, puedan, ante el próximo reto de la nueva normalidad, convenir los horarios más propios para laborar 6 horas de lunes a viernes”.

Para 89 por ciento de los papás consultados las clases se deben reactivar hasta que los contagios estén controlados, porque “ni las autoridades que manejan las cifras que saben” en qué momento se podrá regresar a las aulas, “depende cómo estén las cifras de contagios”.

A la Secretaría de Educación Pública (SEP) también solicitaron que haga un plan de estudios para la fase virtual y otro para la etapa a distancia y digital, además de intensificar la capacitación de los maestros “porque sanemos que algunos nunca habían dado clases a través de una computadora y fueron aprendiendo junto con nuestros hijos a usar estas herramientas”.

Respecto al aprendizaje en casa 92 por ciento de los 8 mil 854 padres de familia que respondió a una encuesta dijo faltó tiempo para seguir aprendiendo, que hubo mucha incertidumbre y advirtieron poca capacitación digital en los maestros, así como que no todas las clases se han tomado, se ha saturado s los alumnos con actividades y tareas.

Aunque 82 por ciento reconocen el esfuerzo de los maestros, “no se garantiza el aprendizaje, respondieron dudas con la mejor actitud”, también consideraron que no había mucho orden y los procesos no estaba bien definidos y a los maestros les resultaba difícil atender minuciosamente a todos los alumnos.

Al presentar la encuesta Leonardo García, presidente de la organización dijo 90 por ciento considera que para el regreso a clases aprecian que “faltan medidas de seguridad en cuanto a la salud”, no hay espacio ara la Sana Distancia en salones y aún no se cuenta con agua y jabón en todas las escuelas.

En opinión de 89 por ciento los papás las clases presenciales en las escuelas aún no es posible debido a que “la gente aún no hace son ciencia, no se cuida y los niños corren un alto riesgo”.

Las recomendaciones que ofrecieron a la secretaría es que de informe a detalle la dinámica del regreso a las aulas que se haga con tiempo, que se haga una capacitación digital de manera formal a los maestros y que haya migración de contenidos en todos los niveles.

Consideraron que “es necesario invertir en plataformas digitales de calidad, para que la educación en línea sea lo mejor posible”, a fin de que el maestro pueda dar las clases.

La encuesta ¿Estamos listos para el regreso a clases? se aplicó en todo el país del 15 de mayo al 31 de julio.

Indicaron que será importante promover un ambiente de confianza, de cordialidad y de apertura, generando un trabajo colaborativo.

Pidieron que se cuente con más herramientas para el trabajo en el aula virtual y experiencias que puedan dar los especialistas en el tema.

Demandaron que se tome con responsabilidad y respeto el horario acordado sobre la educación de cada alumno e intervenir en la formación de sus hijos.

En la elaboración de los protocolos pidieron que se asegure la prevención de contagios y el abastecimiento de insumos para el acceso a la higiene de avado y desinfección de manos, así como la sanitización de los espacios educativos.

