Covid-19 deja sin escuela a 5.2 millones de estudiantes en México: Inegi

En el ciclo escolar 2020-2021 no se inscribieron 5.2 millones de estudiantes de preescolar a posgrado, debido a la falta de recursos económicos derivada de la pandemia por Covid-19 en el país.

Entre las razones por las cuales no se inscribieron, 26.6 por ciento dijo que considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3 por ciento fue víctima de que sus familiares quedaran sin empleo; 21.9 por ciento no siguió sus estudios por no contar con las herramientas como una computadora o servicio de Internet; y 19.3 por ciento debido a que sus escuelas cerraron de manera definitiva, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al presentar los resultados de la Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020.

Además de la población no inscrita, 3.6 millones de estudiantes no se registraron porque tuvieron que dedicar tiempo a trabajar para solventar sus propios gastos y/o apoyar en la economía de sus familias.

Asimismo, destacó que 5.9 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años no concluyeron sus estudios en los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021.; 2.9 millones desertaron por causas directas a la enfermedad; y otras 2.3 millones por complicaciones económicas.

Actualmente, señala el Inegi, los hombres fueron los más afectados por la crisis con casi 2.8 millones de abandonaron sus estudios, mientras que al menos 2.5 millones de mujeres desertaron por causas derivadas de la pandemia o falta de recursos.

Desde marzo de 2020, el sistema educativo público y particular en México se enfrenta a un desafío en donde se han implementando clases a distancia con el fin de que los alumnos no se vean tan afectados por la pandemia y puedan concluir sus estudios.

Entre las ventajas de las clases a distancia, un 56.4 por ciento de los encuestados destaca que se protege la salud de los alumnos; un 22.3 por ciento celebra la convivencia familiar; 19.4 por ciento dice que ahorra dinero; y 8.5 por ciento, asegura que hay mejoras en el aprendizaje.

Por el contrario, 58.3 por ciento de la población, dice que hay escasez en el aprendizaje; 27.1 por ciento señala que hace falta capacidad por parte del docente y habilidades para enseñar de los padres; 18.8 asegura que hay exceso de actividades escolares; 16.1 por ciento destaca que falta la convivencia con otros estudiantes.

"De los motivos de no inscripción al ciclo escolar 2020-2021 destaca la respuesta por falta de dinero o recursos, que pueden estar intensificados dado los efectos de la crisis provocada por la pandemia, aunque directamente no se haya asociado al fenómeno de Covid-19", destaca el informe.

Ante una disminución de muertes y contagios por coronavirus, el Gobierno federal anunció el próximo regreso a clases presenciales en Campeche, al ser uno de los estados en semáforo verde. Incluso, San Luis Potosí inició un plan piloto para el retorno escalonado a las escuelas después de Semana Santa.