Magnitud de Covid-19 en México está subestimada: OMS

La magnitud de la epidemia de Covid-19 en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan, alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados con 3 por cada 100 mil personas por día, que se puede comparar con más de 150 por cada 100 mil personas en Estados Unidos", afirmó a la prensa el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

México es el séptimo país más afectado del mundo por la pandemia de Covid-19 al sumar 543 mil 806 contagios y más de 59 mil muertes.

El especialista, quien recibe de forma permanente información actualizada de todos los países, reveló que ciertos días el porcentaje de pruebas que dan positivo en México llega al 50%, "lo que significa que mucha gente no está bien diagnostica o se le diagnostica tarde".

Ryan reveló también que los datos que maneja muestran una clara diferencia de mortalidad entre los residentes de zonas acomodadas y los pobres.

En estos últimos, la gente tiene hasta cinco veces más probabilidades de morir de COVID-19 y la situación de los indígenas es similar, apuntó.

Ryan, quien es la mano derecha del director general de la OMS en la lucha mundial contra el coronavirus, dijo que México debe hacer esfuerzos para aumentar el acceso a los test, ya que a la escala en que se realizan actualmente no se puede hacer una valoración realística de la situación.

Foto: EFE

Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard informó que el país recibirá entre dos mil y tres mil dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus para desarrollar el ensayo clínico fase III correspondiente.

"Ya tendríamos acuerdos con China, que desarrolla la fase III de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos; con Francia; obviamente, con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford y ahora Rusia", precisó.

Aseguró que el "objetivo estratégico es que tengamos todas y que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma" a las vacunas.

Reiteró que la instrucción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es estar presentes en todos los proyectos de vacunas en el mundo, para que México llegue lo más pronto posible.

"Es decir, que estemos al mismo tiempo que los países avanzados para no estar obligados a esperar seis meses o más para el acceso a la vacuna", manifestó.

Sobre la vacuna de AstraZeneca, dijo que sin la ayuda de la Fundación Slim no se hubiesen tenido los recursos, no porque México no los tenga, "sino porque no podemos ponerlos en esta etapa".