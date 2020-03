Covid-19 será una epidemia larga, durará al menos 12 semanas: Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, aseguró que el Coronavirus, Covid-19, en nuestro país "será una epidemia larga". Afirmó que durará, cuando menos, doce semanas, “que eso lo que duró en China”.

“Puede durar cuando menos tres meses, lo que duró en China. Se llegó a un punto máximo y descendió, no necesariamente por las medidas extremas adoptadas, pero está en vía ya de salida. Ese sería el escenario mínimo de duración que esperamos en México, pero podría extenderse más y (quizá) haya repuntes secundarios que prolonguen las medidas de mitigación y control".

En ese sentido, llamó a la población a mantener la calma y a seguir las medidas de protección que la Secretaría de Salud ha dado a conocer en los últimos días.

Aseguró que las medidas tomadas en la República están planeadas con anticipación de acuerdo con cada uno de los escenarios de la enfermedad.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el plan de acción que se ha implementado en México ha tenido resultados.

En conferencia de prensa, dijo que el Gobierno federal se está preparando para la segunda etapa.

Sin embargo, hizo un llamado a no adelantar vísperas, "debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular", añadió.

Por lo que confió en que México va a salir adelante de los efectos de coronavirus Covid-19. "Hay que tener fe en nuestro pueblo", señaló.

El primer mandatario también se pronunció respecto a las críticas que diversos medios, políticos y sociedad en general le han hecho por seguir haciendo giras, saludar y abrazar a la gente, por lo que el titular del Ejecutivo dijo que para no dar lugar a cuestionamientos de la oposición y para que no se le acuse "de no dar el ejemplo", adelantó que conmemorará, "con poca gente", el Natalicio de Benito Juárez en Oaxaca.

Pidió a los habitantes de ese estado que le permitan reunirse sólo con los pobladores de Guelatao para evitar cuestionamientos.

Sobre la conmemoración de la Expropiación Petrolera, el presidente refirió que ésta se realizará en la Torre de Pemex con "poca participación". Reiteró también su confianza en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, quien "es un especialista", sentenció.