Crecieron en más de un millón las plazas informales y decrecieron en 343 mil las formales: CEFF

El país recibió el Día del Trabajo con un mercado laboral definido por la precariedad e incertidumbre creadas por la política del actual gobierno. Son malas las perspectivas. Los empleos informales crecieron en poco más de un millón y los formales descendieron en 343 mil 400 plazas.

Estos factores de aumento de la informalidad y decrecimiento en la formalidad del trabajo, se deben en gran medida a los efectos adelantados de la reforma a la subcontratación, puntualizó el presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEFF), Armando Leñero Llaca.

Subrayó que aunque la titular de la Secretaría del Trabajo Luisa Alcalde Luján haya dicho que la reforma marcha en sentido positivo, los datos del INEGI precisan que en el mes de marzo se incorporaron 800 mil personas a la ocupación, pero los empleos formales se redujeron en 343 mil 400 plazas.

Y por otro lado, los empleos informales crecieron en más de un millón. ”Esto confirma las previsiones que hicimos meses atrás y que publicó El Sol de México”.

“Se dañaron las relaciones comerciales del país, que son importante generador de empleos formales. Para que haya inversión se requiere confianza y certidumbre jurídica”, subrayó.

Y todas las decisiones y reformas en materia laboral aprobadas, van en el sentido contrario, enfatizó el especialista en cuestiones del mundo del trabajo.

Refirió que en marzo pasado, se conoció de una baja del personal ocupado de menos -3.6% en los últimos 12 meses.

“Durante marzo se registraron 800 mil nuevas personas ocupadas con relación al mes previo (febrero), de manera que los empleos informales crecieron en un millón 143 mil 400 y los empleos formales decrecieron en 343 mil 400 plazas”.

Resaltó que en el primer trimestre del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó 20 millones 025 mil 709 trabajadores inscritos, de los cuales 85.6% son empleados permanentes y 14.4%, eventuales.

Esto representa un crecimiento de 88 mil 771 nuevos trabajadores durante marzo, que en estimaciones del CEFF, “está lejos de los niveles necesarios para hablar de una recuperación”.

Además, en marzo también hubo una disminución de $2 pesos en los sueldos promedios diarios registrados en el IMSS. Pasaron de 429.7 a 427.7 pesos diarios, señaló.

“No son cifras halagadoras. Hay que entender que para que haya buenas relaciones se necesita inversión, confianza, estado de derecho, certidumbre jurídica, cosa que el gobierno hace todo lo contrario: No hay confianza, no hay certidumbre jurídica, no hay estado de Derecho y por tanto, el panorama no es alentador”.

Comentó que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México fue el único país de la región que no dio apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas.

No hubo una política contra-cíclica para combatir el desempleo y la pobreza. Solamente a través de apoyos directos. Pero los apoyos directos no combaten la pobreza. Se combate la pobreza con empleo formal, enfatizó.

¿Para revertir esta situación qué se tiene que hacer?

-Todo lo contrario de lo que hace el gobierno. Generar confianza entre toda la sociedad y no hay confianza y por lo tanto, esto genera poca inversión. Se adiciona a la poca certidumbre jurídica y las amenazas del gobierno.

Se requiere apoyar a las clases medias, que son las que hacen la economía. Veamos el programa del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, que precisamente se sustenta en fortalecer las clases medias.

¿Las amenazas de desaparecer los organismos autónomos, qué efectos tiene en el contexto internacional?

-Genera incertidumbre. Incertidumbre porque se cambian las leyes y se amedrenta con cambios en la Constitución y se queda el poder en una sola persona con leyes a modo.

Entonces, la inversión extranjera no llega. Se desincentiva no solo a los capitales foráneos sino también a los nacionales. Por lo tanto, no es de extrañar que tengamos esa situación laboral en descenso.

En marzo, la desocupación que era del 55.5% pasó al 56.8% y creemos que fácilmente llegará al 61% en lo que resta del año. Esto significará 3 millones más de desempleados.

No son cifras halagadoras, subrayó el experto en Derecho Laboral y presidente del CEFF.