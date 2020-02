Criminales aprovechan desacuerdos México-EU: embajador Landau

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, reconoció que, por muchos años, los grupos criminales han aprovechado los desacuerdos entre ambos países por lo que el problema de la inseguridad es una responsabilidad compartida.

“Cuando digo que no nos conviene seguir culpando los unos a los otros, obviamente no estoy culpando a nadie. Ni me toca ese rol como embajador. Estoy aquí para obtener resultados en nuestros retos compartidos”, afirmó el diplomático a través de su cuenta en Twitter.

Además, llamó a no politizar la cooperación binacional en materia de seguridad, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntamente el diplomático criticó, durante el encuentro que mantuvo el jueves pasado con autoridades federales, encargadas de la seguridad en México, la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión, en la que estuvo presente el encargado de la Seguridad Pública en el país, Alfonso Durazo Montaño, el diplomático subrayó que como sociedades, no pueden aceptar lo que pasa en ambos países, por lo que debe haber menos diálogos y más resultados.

La embajada estadounidense aclaró que la reunión con las contrapartes mexicanas fue altamente productiva y exitosa. “Logramos continuar desarrollando las iniciativas binacionales concretas que fortalecerán nuestros esfuerzos contra el narcotráfico, la migración ilegal, y el tráfico ilegal de armas y dinero en efectivo”, dijo.

Además, señaló que como lo sostuvo el embajador Landau,en el encuentro, el asunto de la seguridad fronteriza “no es algo que se pueda solucionar de un lado. No es un problema mexicano o un problema estadounidense. Es un problema absolutamente compartido”. La reunión del día de ayer fue otro paso importante para dar solución como socios, vecinos y amigos a ese desafío compartido.

“La seguridad es un reto compartido y una responsabilidad compartida. No nos ayuda pasar el tiempo culpándolos los unos a los otros. Necesitamos cooperar y estamos cooperando. Lo que importa son los resultados en ambos lados de la frontera, para el bien de ambos países”, reafirmó el diplomático en uno de sus mensajes en Twitter.