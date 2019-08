Critica AMLO a defensores del Seguro Popular: “ni era seguro ni era popular”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los exsecretarios de Salud que se oponen a la desaparición del Seguro Popular, lo hacen de “mala fe”, porque el problema era muy ineficiente, “ni era seguro ni era popular”.

Durante la conferencia de prensa mañanera aclaró que los beneficiarios del Seguro Popular no dejarán de recibir servicios médicos, sino que ahora serán atendidos por el Instituto de Salud para el Bienestar, el cual será financiado con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

“Hasta me extraña que haya gente, por falta de información, porque hay algunos que no lo hacen de mala fe, que defiendan lo del Seguro Popular, si era lo más ineficiente que ha existido, estaba mejor antes de que se estableciera el llamado Seguro Popular. Eso ni es seguro ni es popular. Se transferían los fondos de la federación a los estados y se hacía mal uso del dinero; por eso se gastaba tanto en compra de medicamentos y no había abasto de medicamentos”, reclamó.

Requieren de un gasto de 75 mil millones de pesos para basificar a todos los trabajadores del Seguro Popular y de las clínicas rurales del IMSS Bienestar, para lo que utilizarán el mencionado fideicomiso de 70 mil millones de pesos.

Además, aseguró que con esta renovación al sistema de salud, garantizarán el abasto de medicamentos en todo el sistema, pues en las clínicas comunitarias solo cuentan 120 claves, 300 en las rurales, 600 en las de régimen ordinario y mil 200 en los hospitales de especialidades.