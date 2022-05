Día de la Madres: ¿cuál es su origen y por qué en México se festeja el 10 de mayo?

En México, una de las celebraciones más relevantes entre la sociedad es el Día de las Madres, que se festeja cada año el 10 de mayo; sin embargo, el origen de esta conmemoración no es tan conocido.

Para rastrear el origen de las celebraciones entorno a la maternidad hay que retroceder hasta las costumbres de las culturas antiguas. En Grecia, se realizaban festejos para honrar a Rea, la madre de los dioses del Olimpo; por su parte, las culturas mesoamericanas también veneraban y celebraban a deidades femeninas como Ixchel y Tonatzin, que representaban entre otras cosas la fertilidad y la gestación.

El origen del Día de las Madres

A pesar de lo anterior, el antecedente directo de la celebración actual lo encontramos en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando Ann Jarvis realizó la primer celebración para su propia madre, la activista Ann Marie Reeves Jarvis.

El esfuerzo que emprendió Ann Jarvis para que se estableciera en EU un día para conmemorar la labor de las madres fue un eco de la lucha que su propia madre realizó en los años posteriores a la Guerra de Secesión para reconocer las tareas de maternidad ejercidas por las mujeres, que en muchos casos iban acompañadas también de jornadas laborales.

Ann Marie Reeves igualmente fue una activista por los derechos de las mujeres, por lo que la conmemoración del Día de las Madres, en su origen, tiene un profundo reclamo de justicia social.

Proclama del día de las madres

Asimismo, Ann Marie Reeves estuvo fuertemente influenciada por otra activista estadounidense, Julia Ward, quien se convirtió en parte fundamental del movimiento de las sufragistas y quien se debe la Proclama del día de las madres, que si bien era una texto antibelicista, representa un antecedente de la celebración de nuestros días:

"No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia'. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro país, como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra devastada, una voz se alza con la nuestra y dice '¡Desarma! ¡Desarma!' La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que sea designado un congreso general de mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales".

Declaración del Día de las Madres en EU

Los esfuerzos de las tres mujeres vieron resultado en 1914, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución impulsada por el presidente Woodrow Wilson en la que se estableció el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre.

Con el paso del tiempo, Ann Jarvis se percató que la conmemoración por la que habían abogado su madre y Ward se convirtió en un motivo para la comercialización y comenzó a oponerse al Día de las Madres.

¿Por qué en México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo?

En México la celebración del Día de las Madres se consiguió por iniciativa de José Vasconcelos y el periodista Rafael Alducin, fundador del periódico Excélsior, en la década de 1920.

El extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) databa en 1922 la primer celebración de esta festividad en México, que se convirtió en el primer país de Latinoamérica en adoptarlo.

De acuerdo con Conaculta, se escogió el mes de mayo para el festejo porque éste es el mes consagrado la Virgen, una figura del catolicismo fuertemente arraigada en la idiosincrasia mexicana.

La figura de la madre tiene una importancia tal en México, que el 10 de mayo de 1949 se inauguró el Monumento a la Madre en el cruce de avenida Insurgentes y la calzad Manuel Villalongín, cerca de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

En los último años, la conmemoración del 10 de mayo ha cobrado un tinte de protesta similar al que tuvo en sus orígenes, debido a los altos índices de violencia contra las mujeres, así como de feminicidios y desapariciones.

De cara a la conmemoración del Día de las Madres, mamás y familiares de víctimas de desaparición hicieron una movilización en la Fiscalía General de la República. La movilización inició en punto de las 10 horas, desde el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de avenida Reforma. Los y las involucradas realizaron mosaicos con los rostros y mensajes de sus hijos y familiares desaparecidos. La movilización al frente de la Fiscalía se complementó con participantes de 24 estados de la república. Autoridades de la FGR tienen registro de 12 mil 759 personas desaparecidas desde 2007. Además se reportan 144 fosas clandestinas en la región de Baja California. La movilización de búsqueda de desaparecidos se efectúa en la capital del país desde hace 5 años y tiene el objetivo de que las autoridades incrementen los esfuerzos para localizar a los familiares.

El Día de las Madres en el mundo

Aunque dependiendo de la región cambia de fecha, la mayor parte de los países establecieron en mayo la celebración del Día de las Madres. En los casos de Guatemala, El Salvador, Belice, Catar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Omán, Pakistán y Singapur, esta conmemoración se da el 10 de mayo, al igual que en México.

España, por su parte, lo hace el primer domingo, mientras que Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Colombia lo hacen el segundo, como en la mayor parte del mundo.

Paraguay, Bolivia y Nicaragua lo celebran los días 15, 27 y 30 de mayo respectivamente. Sin embargo, otros países festejan a las madres fuera del quinto mes de mayo, como son los casos de Costa Rica, el 15 de agosto (día de la Asunción); Argentina, el tercer domingo de octubre, y Panamá, el 8 de diciembre (día de la Inmaculada Concepción de la Virgen).