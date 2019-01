Cuarto día de sabotajes al ducto de gasolina en Tuxpan: AMLO

Al presentar en Ciudad Ayala, Morelos, el Año de Emiliano Zapata, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya va el cuarto día consecutivo de sabotajes al ducto de gasolina que viene de Tuxpan, Veracruz hasta Azcapotzalco en la Ciudad de México.

No está fácil. Nos quieren boicotear para no enfrentar ese flagelo, ese robo. Decidimos controlarlo pero van tres días que nos boicotean. Tres días. Abrimos el ducto para que haya conducción y haya gasolina y como a las 10 de la noche hacen boquetes al ductos.

Toda una labor de sabotaje. Ayer lo hicieron de nuevo pero ya estamos reforzando la Acción de vigilancia y rápido se reparó el ducto. Ya estamos abasteciendo, no hay desabasto, hay gasolina suficiente, es un problema de distribución para el robo.

Desde Anenecuilco, Morelos, Ciudad natal de Zapata Salazar; el mandatario manifestó que ahora se está implementando un operativo con las Fuerzas Federales para dar mayor vigilancia a la red de ductos, además qué hay un mayor apoyo del pueblo para la denuncia de las tomas clandestinas.

No nos vamos a cansar. Me canso ganso de que vamos a poner orden. Así evitamos los 65 mil millones de lo que se pierde de robo.

No podemos decir que no me importa o actuar con indolencia, sino que no se debe aceptar, se debe poner por delante la honestidad como forma de gobierno. Se dará ejemplo desde arriba, el presidente no va a tolerar la corrupción, se acaba la impunidad.

Pensaré el tema sobre hidroeléctrica



En el evento, Jorge Zapata Gonzalez, puso en la mesa el tema de hidroeléctrica cercana a Ayala, Morelos, en donde se verían afectada la distribución de agua para el campo, por lo que demandó a López Obrador terminar con el proyecto.

Ante esto, el mandatario mexicano Puntualizó que se habrá de revisar el proyecto ya que se han invertido 20 mil millones de pesos del presupuesto público de la Comisión Federal de Electricidad.

Dijo que le den un mes para idear un plan para continuar con el proyecto, ya que “sería muy irresponsable tomar una decisión así demagógica. Tenemos que hablar con responsabilidad”.

“Esa obra que no se debió realizar como se mencionó, pero que se hizo por los intereses que dominaban anteriormente, esa obra resulta que costó formalmente, 20 mil millones de pesos del presupuesto público que es dinero de todos”.