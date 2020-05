"Cuenta hasta 10", la respuesta de Segob ante creciente violencia contra mujeres

Ante las crecientes denuncias de violencia contra las mujeres y feminicidios durante el confinamiento, derivado del Covid-19 en México, la Secretaría de Gobernación lanzó este martes la campaña "Cuenta hasta 10", la cual se trata de carteles y spots en la que piden a la población apelar a la paz en conflictos intrafamiliares.

La titular de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero reconoció que se ha incrementado el fenómeno de violencia de género y se pronunció por “reconocer la gravedad del problema”.

“Para que la violencia no te gane, respira y cuenta hasta 10”: “Antes de enojarte con tu pareja respira y cuenta hasta 10”; “No te desesperes: respira y cuenta hasta 10”; "No pierdas la paciencia: respira y cuenta hasta 10”. Son los mensajes de los carteles que van acompañados de imágenes de personas en una situación violenta.

En el video de la campaña, llaman a "sacar la bandera blanca" para evitar un conflicto mayor.

La campaña fue anunciada durante un reunión virtual donde participó la titular de Segob, la directora general de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Oficina de la Presidencia de la República, Gemma Santana Medina y Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia.

Grupo de mujeres organizadas como Colectiva No Te Calles y Las Brujas del Mar reaccionaron en contra de esta campaña, al mismo tiempo demandaron programas de atención integrales y políticas públicas para víctimas de violencia.

Con López Obrador y su 4T, siempre tendremos soluciones de vanguardia.



Sí, #CuentaHasta10 es la estrategia del gobierno federal para combatir la violencia en los hogares.



¡El chiste se cuenta sólo!



Ay qué tontas, cómo no se nos ocurrió que la solución a esta crisis de violencia contra las mujeres siempre fue tan fácil como CONTAR HASTA DIEZ.



Tantita madre @SEGOB_mx, urgen programas de atención integrales, recursos y políticas públicas para víctimas de violencia. Esto qué.



#CuentaHasta10 el resultado de una invisibilización total de la violencia. No es una campaña para la protección de las mujeres.

¿A quién se le ocurrió la "brillante idea?



#CuentaHasta10 pic.twitter.com/rZvy6KV0Oa — ColectivaNoTeCalles (@NoTeCallesMor) May 26, 2020

Exigen a Gobierno mexicano detalles de presupuesto contra violencia de género

Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron este lunes al Gobierno mexicano información concreta sobre dónde está el dinero para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres.



Después de una reunión el viernes pasado con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, en las que la funcionaria aseguró que en la actualidad todo es "incierto" debido a la crisis del COVID-19, AI pidió concreción entorno al dinero dedicado a los programas con enfoque de género.



"Obtuvimos una respuesta después de la carta que enviamos, pero nos sigue faltando información sobre dónde está el dinero", explicó en conferencia la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum.



Amnistía Internacional México, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres son tres de siete organizaciones firmantes de la misiva enviada al Gobierno el pasado 6 de mayo en la que expresaron su preocupación ante las medidas de austeridad publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).