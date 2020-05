Data | Algunos ignoraron el encierro el 10 de mayo

A pesar de que se solicitó que las personas no salieran a festejar a sus madres en el 10 de mayo, algunos no hicieron caso. De acuerdo con la plataforma de reservación en línea Open Table, el 10 de mayo se registró un pico en la actividad restaurantera en México, la cual no había mostrado signos de vida desde abril. El 10 de mayo el 26% de las mesas disponibles para reservación fueron ocupadas. Esto no refleja la totalidad de la actividad restaurantera, sino la tasa de ocupación de los restaurantes que sí abrieron aquel día, los cuales fueron los menos. Por ejemplo, ese día la ocupación de mesas se encontró 98.7% por debajo del nivel que había tenido el año pasado. Aunque muy baja, un día previo esa tasa estaba casi 100% por debajo.