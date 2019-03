Data | ¿Cuántos mexicanos nacen con síndrome de Down?

Este jueves se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. El gobierno mexicano no guarda estadísticas precisas de cuántas personas lo padecen, sin embargo, es posible calcular cuántas nacen con este mal. Según estimaciones de El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se estima que la incidencia es de uno por cada 650 nacimientos. Tomando en cuenta el número de nacimientos en México, se puede considerar posible el nacimiento desde 1988 al 2017 de 121 mil 400 personas con Síndrome de Down, personas que necesitan más espacios para ser comprendidas e involucradas completamente en nuestra sociedad.

Fuente: Estimados con base en datos del INEGI y el Conadis / Gráfico: Rodolfo Gómez García