"Hacer más ejercicio se cuenta entre los propósitos de año nuevo más recurridos, y es por una buena razón. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud, el 59% de los mexicanos no hacen ejercicio vigoroso ni un solo día a la semana, en tanto que otro 27% no hace siquiera ejercicio de forma moderada, otro 14% incluso no camina ni 10 minutos en toda la semana. Las consecuencias son varias; las tasa de hipertensión, diabetes y obesidad diagnosticadas supera el 10% de la población."