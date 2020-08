Data | Mexicanos caminan lento hacía el desconfinamiento

Contrario a lo que podría pensarse, los mexicanos aún no han abandonado el confinamiento de manera masiva y súbita, de acuerdo con datos de Google. Al 9 de agosto, el flujo de personas en lugares no residenciales se encontraba 30% por debajo de lo observado en un día común antes de la pandemia. No obstante lo anterior, es cierto que desde finales de abril cada vez más personas están saliendo a las calles de manera continua.