DATA |  Reprueban transporte público en México; 3 de cada 10 mexicanos están satisfechos con el servicio

Solo tres de cada diez mexicanos están satisfechos con el transporte público concesionado que opera en las 32 entidades del país, es decir, con el servicio de los microbuses, combis o camiones en los que se desplazan a diario, revela la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 levantada por el Inegi.

Para los encuestados, en este tipo de transporte rara vez se respeta el ascenso de pasajeros en paradas oficiales, no cuenta con espacios cómodos para viajar, las unidades no se encuentran limpias ni en buen estado y sus operadores no son respetuosos con los usuarios y tampoco hacen caso a los señalamientos viales.

Las unidades de la Ciudad de México y Querétaro son las que menos opiniones favorables tienen en cuanto a espacio confortable para viajar, unidades limpias y en buen estado y amabilidad de los choferes con los usuarios. En estos mismos rubros, el transporte de Veracruz es el mejor calificado.