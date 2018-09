Datos de los mexicanos están blindados, asegura el INE

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que están salvaguardados y protegidos los datos personales de los ciudadanos que participaron en las elecciones del 1 de julio pasado, a pesar de que algunos partidos políticos no han entregado los cuadernillos que incluyen el listado nominal.

Indicó que los partidos políticos, por un acuerdo con el Instituto, están obligados a devolver las listas nominales a más tardar en los 10 días posteriores a la elección, de lo contrario serán sujetos de responsabilidad.

“Estamos haciendo un análisis puntual de los partidos que no los han entregado, ya que el INE no debe permitir que estas normas no se cumplan”, dijo.

Explicó que el Consejo General tomó la decisión de que en los cuadernillos que contienen el listado nominal, los datos estuvieran acotados.

Detalló que en procesos electorales anteriores, el cuadernillo contenía nombre, fotografía, clave de elector, CURP, domicilio completo, así como la referencia del OCR (caracteres de reconocimiento óptico), es decir, el número del plástico de la credencial para votar de la ciudadanía.

Actualmente, y por primera vez en una elección federal, los cuadernillos tuvieron únicamente nombre, fotografía, estado, municipio y sección electoral, esto es, los datos necesarios para que los representantes de los partidos pudieran identificar o verificar que el ciudadano que votaba en la casilla es quien tenía el derecho a hacerlo.

Aclaró que ninguno de esos datos le permite, a quien tenga ese cuadernillo en su posesión poder, vulnerar en términos de suplantación de identidad, los datos de las mexicanas y mexicanos.

“Los datos de los ciudadanos no están en riesgo, con independencia de que no se haya entregado ese cuadernillo, lo cual es ya una irregularidad que vamos a sancionar con mucha severidad”, subrayó.

“El INE sabe la importancia de la protección de los datos personales, además de ser el depositario de la mayor base de datos personales, incluidos datos biométricos de las y los ciudadanos en el país, y somos muy celosos de la salvaguarda de esos datos”, agregó.