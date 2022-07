Las inconsistencias de las 3 autopsias de Debanhi Escobar: contusión, abuso y asfixia

Esta tarde se dieron a conocer los resultados de la tercera necropsia de Debanhi Escobar, en la que se contradice la primera versión de la Fiscalía de Nuevo León y confirma algunos aspectos de la segunda autopsia.

Debanhi Escobar desapareció el pasado 09 de abril, después de haber asistido a una fiesta en una quinta ubicada en la Colonia Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León. Una fotografía de ella sola en la carretera, se volvió viral después de que se supiera que fue tomada por el taxista que la abandonó en la carretera a Laredo.

El 21 de abril fue encontrado su cuerpo en una cisterna del Hotel Nueva Castilla, lugar donde días antes se había buscado y no había indicios de su cuerpo, sin embargo fue hasta el día siguiente que la Fiscalía Estatal dijo que se trataba del cuerpo de Debanhi.

El caso de la joven de 18 años, ha causado mucha polémica por ella el manejo de las investigaciones y las distintas versiones que han dado las autoridades tanto estatal y como federal, esto sumado a la versión de una segunda autopsia que solicitó el padre de Debanhi, Mario Escobar, a un particular.

Ante tantas omisiones por parte de las autoridades estatales, la familia de Debanhi pidió al preside que interviniera para esclarecer el caso de su hija, quien se comprometió a que no quedará impune la muerte de la joven, dejando el caso a cargo del subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, quien sostuvo “las instrucciones del presidente son “ir a fondo” para aclarar este caso y añadió que “por instrucción directa”.

Primer autopsia: La contusión profunda del cráneo

Por medio de sus redes sociales, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal general de justicia de NL, transmitió una conferencia de prensa, donde dieron a conocer los detalles del caso.

Los resultados de la primera autopsia arrojaron que la causa de la muerte de la joven habría caído a una cisterna y la causa del deceso sería la contusión profunda del cráneo, descartaban abuso sexual, por consiguiente no había indicios de que se tratara de un feminicidio.

El padre cuestionó en el funeral la versión de las autoridades, que hallaron el cuerpo el jueves pasado en una cisterna de un motel cerca del lugar donde se le vio por última vez,. “la Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total”, aseguró.

Segunda Autopsia: fue un feminicidio y no un accidente, padre de Debanhi

Durante el funeral de Debanhi, Mario Escobar exigió una nueva autopsia ante sus sospechas de que su hija sufrió abuso sexual. Esta nueva autopsia se realizó a través de un particular y los resultados contradecían el informe de la Fiscalía de Nuevo León, pues se trataba de un feminicidio y no un accidente, pues hay una diferencia con el resultado de contusión profunda de cráneo que mostró la dependencia estatal.

Entre otras diferencias, Escobar mencionó que contrario al informe oficial, los tenis, difícil de quitar por sus características del cuerpo, no están en los pies de su hija, “hay una diferencia muy puntual que de alguna manera se tiene que analizar, checar y verificar, porque no estaban puestos los tenis. Ya ahí se tiene que verificar porque no estaban ceñidos en los pies de mi hija", señaló.

Tercera autopsia: Intervención federal; si fue feminicidio: Mario Escobar

El pasado 13 de mayo se llevó a cabo una reunión con el Gobernador de Nuevo León, el titular de la Fiscalía y los padres de Debanhi, donde se acordó buscar la colaboración entre las instituciones necesarias para revisar los dos dictámenes periciales de las pasadas autopsias.

El cuerpo de la joven fue exhumado el 01 de julio para realizar una tercera autopsia que se llevaría en el Centro de Denuncia Hospital Universitario Área SEMEFO, la cual se dieron a conocer este 18 de julio por la tarde.

Durante la conferencia de prensa se presentaron las conclusiones a las que llegó el equipo forense:

Se tienen los elementos suficientes necesarios para establecer que la causa de muerte de Debanhi Susana Escobar se debió a una asfixia por sofocación.

El intervalo postmortem que se estableció con base en los hallazgos macroscópicos, signos cadavéricos, es de tres a cinco días a partir de la localización de la víctima.

No se encontró ninguna evidencia, tipo de lesión o hallazgo que pudiera sustentar violencia sexual.

Se descarta por completo la asfixia por sumersión.

Ante los resultados de la tercera autopsia, los padres de Debanhi Escobar, insisten en que la muerte de su hija es un feminicidio, que están satisfechos con el resultado, pero que tendrán que revisar con cuidado los datos de esta tercera autopsia.