Debate dominical | ¿El Ejército de México espía?

“México es el país donde más se ha utilizado el software espía Pegasus, además de ser pionero en el uso de esta herramienta, reveló una investigación del diario. El gobierno mexicano continúa utilizando este software, creado por la empresa israelí NSO Group, para espiar periodistas y a personas que defienden los derechos humanos, incluso en meses recientes.”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque la gran nota es que, de una universidad del extranjero, de Canadá, habían descubierto que nosotros espiábamos. Y le digo, no es cierto. Sí hay inteligencia porque, si no, imagínense, ¿cómo se enfrenta a los delincuentes? No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores (gobiernos)”.

R3D, Social Tic, Animal Político, Proceso y Aristegui Noticias

“Los nuevos detalles del universo de filtraciones de Guacamaya son impactantes: encontraron entre los documentos un reporte del uso de Pegasus contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, que se habría entregado directamente al secretario de defensa, Cresencio Sandoval. A cargo de la realización del documento estuvo una estructura de la que nunca se había escuchado hablar, que no aparece en documentos oficiales ni en los reglamentos internos de la SEDENA, llamada Centro Militar de Inteligencia (CMI)”.

Nayeli Roldán, periodista

"AMLO no explicó la base legal para espiar a civiles. No fue capaz de explicar por qué se usa la inteligencia militar para estudiar civiles, como el activista y defensor de DH, Raymundo Ramos.”

Secretaría de la Defensa Nacional (a petición del NYT)

“No respondió a los pedidos de hacer comentarios, pero ha indicado que su recolección de información está enfocada en el combate al crimen organizado y ha reconocido el uso de Pegasus solo entre 2011 y 2013.”

Suprema Corte de Justicia de la Nación

“El Ejército no podrá intervenir las comunicaciones civiles sin la autorización previa de un juez. La decisión fue tomada con 8 votos a favor y 3 en contra, con lo que invalidaron los artículos 291, 296, 296 y 81 Bis fracción VII del Código Militar de Procedimientos Penales, así como del Código de Justicia Militar. Los artículos permitían a los militares intervenir las comunicaciones privadas sin orden judicial, además de que los facultaba a destruir los registros de intervenciones no autorizadas o cuando estos rebasen los términos de la autorización judicial respectiva.”

INAI

“Una investiacion nuestra sobre la relación entre la fiscalía (general de la República) y el software Pegasus detectó diferentes irregularidades. Quizá la más llamativa fue que la agencia investigadora, que había gastado al menos 32 millones de dólares en el programa, aseguraba que no lo había usado. La fiscalía informó además de que había desinstalado el programa.”

EL PAÍS, diario español

“Realizamos una serie de solicitudes de información para saber si Presidencia emitió en algún momento un memorándum que obligase a las dependencias públicas a desinstalar el programa de vigilancia de sus equipos. Excepto la Fiscalía General de la República -que evadió la pregunta-, el resto de las dependencias dicen que nunca recibieron una orden oficial para borrarlo de sus computadoras. El CNI, por ejemplo, dice que “no cuenta con registros” de haber recibido esa disposición. Sedena admite no tener “evidencia documental” de tal solicitud. “No existe ninguna orden”, responde Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Seguridad, pese al comunicado emitido en mayo, reconoce no haber encontrado registro tras “una búsqueda exhaustiva”.