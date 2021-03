Decálogo para Semana Santa de López-Gatell causa polémica en redes

Mientras México sigue sumando más de mil casos positivos de Covid al día, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer un decálogo de recomendaciones preventivas para las vacaciones de Semana Santa.

En la conferencia de prensa de este martes, el funcionario pidió poner en práctica los 10 lineamientos técnicos de seguridad sanitaria para evitar más contagios en el país.

Aquí el decálogo:

Disfrute el paseo con la familia en un sitio cercano al de su hogar, que no sea un lugar de aglomeraciones.

Aprovechar la semana mayor con la familia, es decir, con los que siempre conviven entre sí y por lo tanto se registre menor propagación del virus.

Asistir a lugares poco concurridos.

Salir en grupos de máximo cinco personas y elegir lugares al aire libre con buena ventilación, ya que el riesgo de contagio es mucho menor.

Procurar salir a sitios donde haya menos gente y regresar a dormir a casa.

Tener encuentros seguros con familias de máximo ocho personas y que sigan las medidas de seguridad.

Si participa en eventos religiosos será mejor hacerlo desde su hogar.

Protegerse del calor usando ropa ligera, lentes y protector solar.

Seguir las medidas básicas de prevención como: sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

Si es posible, quedarse en casa.

Las vacaciones de Semana Santa serán del domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril. Durante ese periodo existen dos días de mayor relevancia jueves 1 y viernes 2 de abril.

Días en que generalmente las familias ejercen actividades religiosas o viajan a otras ciudades y son: el jueves 1 y viernes 2 de abril.

La recomendación llega una semana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptara en su conferencia de prensa que podría haber una tercer ola de contagios en México.

Dicha información también generó números críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron la ocasión en que Hugo López-Gatell acudió de vacaciones a la playa de Zipolite en Oaxaca a principio de este año, por lo que señalaron que era incongruente con las recomendaciones.

Dicha información también generó números críticas en redes sociales, donde usuarios recordaron la ocasión en que Hugo López-Gatell acudió de vacaciones a la playa de Zipolite en Oaxaca a principio de este año, por lo que señalaron que era incongruente con las recomendaciones.

1. El decálogo de @HLGatell es un banderazo para que la gente salga a la calle Semana Santa. Alisten hospitales.

2. Él no está para dar consejos, sino para fijar reglas que eviten más contagios.

Sus salidas a Zipolite y siendo positivo, lo desacreditan como ejemplo.



"Quédate en casa mientras estoy en Zipolite"



Llega a ustedes



"Vete de vacaciones pero no te quedes a dormir"



Si



En estas manos está la salud de los mexicanos#GatellAConsulta 🖍️ pic.twitter.com/Kfl5jw1FDD — Angel del Señor 💕 (@PrincessPrian) March 23, 2021 Entendamos:



Lo que @HLGatell recomienda es no tomar un vuelo (no se vayan a quitar el cubrebocas para hablar por cel en el pasillo); no visitar a familiares en destinos de playa y mucho menos, ir a pasar unos días a ZIPOLITE.



¿Estamos? pic.twitter.com/cj2xyuUL4l — Carla Erika Ureña A 🕊 (@CarlaEUrenaA) March 23, 2021

Mientras tanto, el mundo continúa enfrentando la pandemia de Covid-19, en Europa algunos países enfrentan su tercera ola de contagios, sumando más muertes y casos positivos de Covid.

En Alemania, la canciller Angela Merkel decretó “un confinamiento severo” debido al alza de contagios en el país.

"La situación es grave. El número de casos aumenta exponencialmente y las camas de cuidados intensivos se vuelven a llenar", advirtió la canciller, muy seria, en una rueda de prensa celebrada en mitad de la noche en la cancillería.