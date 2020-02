Decepcionante que AMLO acuse a #UnDíaSinMujeres de ser movimiento de derecha: colectivo

La vocera del colectivo feminista "Brujas del Mar", Arussi Unda, dijo que es decepcionante que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que #UnDíaSinMujeres es un movimiento promovido por la derecha.

"Es decepcionante que el presidente López Obrador diga que en el movimiento #UnDíaSinMujeres está metida la derecha y es para atacarlo", indicó Arussi Unda en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Asimismo, la vocera del colectivo señaló que está demostrando que no se está entendiendo el punto y que no quieren reconocer el problema, además explicó que la respuesta del mandatario los puede colocar en una situación de riesgo.

"El que nos acuse de ser un movimiento de derecha también es delicado porque nos puede exponer a que nos ataquen", dijo.

Este viernes, al ser cuestionado sobre el paro nacional que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo, López Obrador advirtió que estas movilizaciones podrían ser promovidas por el conservadurismo porque "es muy hipócrita y dado a la manipulación".

"Es claro que está la derecha metida. Así como hay mujeres que por convicción, y de manera libre protestan, también hay oportunistas".

El próximo 9 de marzo se llevará a cabo un paro nacional #UnDíaSinMujeres, el cual propone que todas las mujeres no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, a no usen servicios de plataformas digitales y no utilicen el transporte público, entre otras acciones.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se planea, salga de el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México.