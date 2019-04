No consideraba a Veracruz como un estado peligroso: Muñoz Ledo sobre masacre en Minatitlán

Boca del Río, Ver.- Tras la masacre de este Viernes Santo en el municipio de Minatitlán, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, reconoció que aunque no consideraba a Veracruz como uno de los estados con mayor peligrosidad, la inseguridad es una terrible situación a nivel nacional que debe discutirse.

En su visita por Veracruz, mencionó que sólo tenía información de que Guanajuato y Tamaulipas eran de las entidades con mayor violencia, sin embargo, tuvo conocimiento de los hechos perpetrados en Minatitlán donde murieron 14 personas, incluidas un menor de edad.

“Dicen que ayer, ¿en dónde fue? Pues yo no colocaba a Veracruz como uno de los estados más peligrosos, estamos en una situación terrible en el país, esos son los temas que deben discutirse. No consideraba a Veracruz porque no tenía la información”, dijo.

Sin embargo, hizo hincapié en que el Gobierno Federal ha echado a andar una estrategia de seguridad a la que se le tiene que dar un plazo para poder ver resultados.

En ese sentido, evitó hablar sobre si las autoridades están rebasadas o no, pero hizo hincapié en que la Guardia Nacional pueda reforzar la seguridad pública.

El legislador por Morena desayunó esta mañana con las diputadas veracruzanas, Anilú Ingram Vallines y Mariana Dunyaska García.