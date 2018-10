Defensa de Elba Esther mantendrá amparos para evitar cualquier cargo

El abogado de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, Marco Antonio del Toro, sostuvo que pese a que su clienta ya fue liberada de cargos en su contra, han presentado múltiples escritos y demandas de amparo en diversos juzgados que tienen por objeto, que hasta el más mínimo aspecto sea cerrado a propósitode sentencias firmes que declararon la plena inocencia de la Maestra Gordillo.

El litigante informó que las averiguaciones previas que había en contra de Gordillo Morales por delitos de defraudación fiscal, en ninguno se llegó a comprobar tal delito y así lo determinó el Poder Judicial Federal en resoluciones de última instancia.

Del Toro, pidió no confundir trámites con investigaciones penales, ya que existen sentencias firmes con eficacia de cosa juzgada en las que se establece que no hay delito alguno de defraudación fiscal como tres que se iniciaron en contra de Gordillo Morales.

Una de las averiguaciones previas la conocimos desde hace años, de igual modo que sucedió con las otras tres que por defraudación fiscal fueron indebidamente iniciadas; todo en el marco de una persecución política sin precedentes Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther

Limpieza total

El abogado sostiene que ante la última de tres sentencias -dos por defraudación fiscal- y en donde se determinó la inocencia de la Maestra Gordillo, nos hemos dedicado a limpiar jurídicamente todo lo que hubiera quedado indebidamente en un limbo.

Por ende, -señala- el que la defensa esté llevando a cabo meros trámites para cerrar absolutamente todo, no quiere decir que haya una investigación en su contra (Gordillo), no hay que confundir ni sobrevalorar el que se sigan trámites después de concluido un asunto, que todo despacho serio llevar a cabo, con supuestas investigaciones que no tienen ni fondo ni viabilidad y que están en proceso de cierre.

Es decir, se trata de trámites de un asunto concluido que requiere del profesional cuidado de que todo lo que originalmente se aperturó quede completamente cerrado, así se trate de una minucia, como es el caso. Es uno de muchos trámites.

En suma dice, estamos frente a una verdadera minucia, como podrán haber otras tantas -ya que no es el único tema que exige de acciones legales una vez que se concluye con sentencias de inocente- “de hecho tenemos presentados múltiples escritos y demandas de amparo que tienen por objeto que hasta el más mínimo aspecto sea cerrado a propósito de sentencias firmes que declararon la plena inocencia de la Maestra”.